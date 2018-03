Usuarios de FNS clausuran plantón tras 37 días

Jesús Faudoa / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo Luego de 37 días de permanecer en plantón, usuarios de la empresa First National Security (FNS) lo clausurarán hoy a las 8 de la noche por considerar que cumplieron su objetivo de no trasladarse hasta la Ciudad de México, no obstante que piden disculpas públicas de los tres poderes federales por la violación sus derechos ciudadanos. En un comunicado de prensa los usuarios expresaron lo siguiente: El día 9 de Octubre de 2017, los usuarios de las cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS) fuimos privados de nuestra propiedad y patrimonio mediante el aseguramiento de las 1540 cajas ubicadas dentro de la bóveda de su inmueble. La SEIDO, afectando a gente de más de 25 nacionalidades, sin una orden de cateo judicial que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento legal y sin haber enviado una notificación personal de juicio alguno, violó nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales. Entre los derechos constitucionales violados, están los artículos 14 y 16. El primero señala que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio y conforme a la Ley. El Art. 16 sobre nuestro derecho a la privacidad, menciona que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito; en este caso una orden de cateo que limite la diligencia únicamente a las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. El 28 de Octubre, más de 250 propietarios en un estado de total indefensión y ante semejante arbitrariedad y atropello de nuestros derechos, manifestamos nuestra indignación y reclamamos la devolución de nuestras pertenencias en Cancún, bloqueando la circulación de la avenida Cobá. Este suceso ocurrió a raíz de que la SEIDO comunicó sus intenciones de trasladar todos los bienes encontrados en las cajas a la Ciudad de México sin distinción alguna entre aquellos usuarios que estaban bajo investigación y los que no estaban involucrados. Finalmente, aprovechamos para agradecer a los servidores públicos y a todas aquellas personas que han apoyado la iniciativa del plantón y han estado presentes para exigir nuestros derechos. Dado que el plantón ha cumplido con su función de detener, en la medida de lo posible el atropello y las violaciones, se ha tomado la decisión de clausurarlo con hora y fecha de ejecución el día Domingo, 3 de Diciembre, 2017 a las 20:00 horas.

Te puede interesar