Usar brasier o no, he ahí el dilema.

El cáncer de mama es una de las formas más populares y comunes de cáncer. Los expertos dicen que una de cada ocho mujeres padece esta enfermedad una vez en la vida. Eses un número bastante alto. Aunque hay una buena probabilidad de recuperación, todavía hay muchas mujeres que han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

El Día Internacional Sin Brasier es un evento anual que se conmemora el 13 de octubre. La celebración fue creada para promover la concientización sobre el cáncer de mama y para alentar a las mujeres a realizarse autoexámenes regulares. Desde su creación en 2013, este día ha crecido exponencialmente, con la participación de mujeres de todas las edades y orígenes alrededor del mundo.

El día del "no bra" es una oportunidad de apoyar a las mujeres de todo el mundo que han vencido el cáncer de mama o que lo están pasando actualmente. También tiene como objetivo crear conciencia sobre la condición para luchar por ella y curar la enfermedad.

En Quintana Roo, el cáncer de mama es una problemática que va en aumento. El 70% de las mujeres en el Estado detectan de forma tardía esta enfermedad, de acuerdo con la Asociación Civil Salvati. En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades hacen un llamado a todas las quintanarroenses para que se atiendan, se autoexploren y protejan con la detección oportuna.

Un tema tabú

Los pechos son un tema tabú, las mujeres generalmente no hablan de esto en público, pero es esencial hablar sobre ellos. Así es como se pueden reducir los riesgos de cáncer de mama, pues generalmente se propaga dentro de las personas que no prestan atención hasta que ya es demasiado tarde.

Las mujeres necesitan usar sostenes todos los días para mantener sus senos en forma cuando están en el exterior. Pero si prestan atención a sus senos al no usar sostenes cuando no es necesario y exploran su cuerpo, eso minimizará la gravedad del cáncer de mama.

Es por eso que el Día Mundial sin Brasier no es sólo para no usar sostenes durante todo el día, sino para crear conciencia pública. Un chequeo de senos mensual o trimestral también es esencial para cada mujer. Este día las anima a ir a un chequeo regular de senos.

Sin brasier en Cancún

En teoría, andar sin brasier para apoyar la causa suena bien, pero nada más lejos de la realidad, pues según varias benitojuarenses entrevistadas en Cancún, hay otro enemigo al acecho y esa es la principal razón por la que prefieren seguir usando este accesorio aunque les resulte incómodo.

Silvia Chuc, representante de la ONG Gobernanza MX, señala que en general los feminismos pugnan por la autonomía de las mujeres ya sea física, económica, o políticamente. El uso o no de una prenda, sea brasier o cualquier otra como una imposición en general atenta contra esta autonomía.

Por eso, "hacer conciencia sobre el cáncer de mamá de múltiples formas es necesario para visibilizarla como un problema de salud pública", según Chuc.

"En ese sentido, quienes han sobrevivido y se mantienen en esa lucha son quienes proponen, y toca escucharles pues es un problema que todas las mujeres podríamos vivir. Ahora, elevar la reflexión sobre el uso de brasier pasa por dejar de erotizar un órgano como función principal. Un ejemplo de eso es como en redes sociales se sanciona el mostrar pezones femeninos pero no masculinos".

Cuestionada sobre el uso del brasier en las mujeres de Cancún, abundó: "Diría que cada vez veo más que dejan de usarlo y que así es más cómodo no sólo por el calor sino porque deja marcas. Pero creo que esto pasa más en mujeres jóvenes". Como Angélica, cancunense de toda la vida quien considera que no usar brasier no tiene que ser una excusa para ser acosada.

"El problema de andar sin brasier son los hombres que te andan viendo, los pezones se me notan porque tengo, creo que cada uno debe de ver por su cuerpo y su comodidad, y que no debemos ser molestadas con ese tema ni tampoco deba ser usado como excusa para recibir acoso". Angélica, 28 años.

"Andar sin brasier es lo más cómodo y delicioso de la vida, lástima que la situación no está como para hacerlo. Porque si lo hago y me pasa algo, seguro van a decir que me lo busqué por no usar bra, o que los andaba provocando, o alguna tontería por el estilo". Jessica, 25 años.

"El asunto del uso del brasier es porque siguen sexualizando las tetas, pero si a los hombres les valiera verga una no tendría que andar con eso y torturarse. Creo que hay mujeres a las que les parece muy incómodo y honestamente que cada quien haga lo que quiera". Claudia, 29 años.

"Soy feliz sin brasier pero me enoja no poder salir sin él porque siempre habrán pendejos diciéndote de tus pezones y lo mucho que se notan, o que sin bra tienes las tetas caídas, además del acoso ya sea en la escuela, el trabajo o la calle". Yatziri, 26.

"Yo dejé de usarlo porque me causaba un horrendo dolor de espalda que se extendía hasta mi cuello y me causaba dolor de cabeza. Dejar de usarlo me quitó todos esos malestares y la verdad no tengo que dar explicaciones a nadie de qué me pongo o me dejo de poner". Esther, 31.

"No entiendo a la banda que sigue sacada de onda por ver a una mujer sin brasier y te dice 'oye tápate se te marca el pezón'. Ah sí, es porque tengo pezón, igual que tú y que todos. Por eso se tiene que dejar de sexualizar morbosamente lo que es natural y normal". María, 27.

"Me encantaría andar por la vida sin brasier, a mí me incomoda usar pero vale más mi integridad. O sea, no hay nada escrito en piedra, pero la ven raro a una si andas sin brasier y prefiero evitarme las molestias o algo peor". Gaby, 30.

