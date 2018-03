Usan Airbnb para robar casas en Cancún

Al menos cinco robos a casa habitación en Cancún se encuentran ligados a usuarios de la aplicación de hospedaje Airbnb. Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se investiga la probable participación de personas que rentaron casas dentro de la aplicación en el robo de residencias en zonas de alta plusvalía de la ciudad. El modo de operación consiste en que se renta una casa durante una semana y en este tiempo se monitorea la actividad de vecinos.

“Para el último día de estadía en la casa rentada, se entra a robar a otros domicilios cuando saben que no hay nadie”, señaló una fuente de la FGE.

“Con esto buscamos asegurarnos quien llega y sale del destino y garantizar la seguridad”, expresó el funcionario municipal.

Dicha operación es de conocimiento de autoridades municipales, quienes ven en esto un motivo más para reforzar el control de los prestadores de servicios de hospedaje de forma digital y quienes utilizan este servicio.Eduardo Mariscal de la Selva, titular de la Dirección de Fiscalización en Benito Juárez, señaló que en cinco robos de casa habitación en Villa Magna, Cumbres, Campestre e Isla Dorada, fue a través de esta modalidad. “El problema es que al no tener un control de quienes son los que contratan estos lugares, no se sabe quién renta el espacio, a quien se lo rentaron y cuando sucede el delito no se pueden ubicar con rapidez estos datos”, aseveró. Una modalidad de robo similar se han registrado en otros estados del país, como es el Estado de México, C.D.M.X y Baja California. En este sentido la plataforma digital ofrece la base de datos de quienes arrendaron el espacio, pero sin la garantía de que estos sean verídicos, debido a que se puede falsear la información cuando se crea la cuenta dentro de la app. Es justamente este tipo de situaciones la que se busca regular a través de la creación del Derecho de Uso de Infraestructura Turística (DUIT), donde la intención de las autoridades municipales es crear un padrón de prestadores de servicios y que estos reporten mes con mes a quienes se les rentó el espacio.