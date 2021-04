Urgen reparar escuelas ante posible regreso a clases en junio

Ante un posible regreso paulatino a clases presenciales a partir de junio, una vez que se hayan vacunado los maestros de Quintana Roo, la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtió sobre la urgencia de reparar escuelas.

De acuerdo con el sindicato, al menos el 70 por ciento de los planteles educativos que hay en el estado se encuentran deteriorados por el abandono de los estudiantes, ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Reparar escuelas en Cancún

Por ello insto a las autoridades y sociedades de padres de familia, para que se unan con los maestros a fin de dar mantenimiento a los plantes, que en el estado actual representan un riesgo para los estudiantes.

Escuela abandonada por la pandemia de coronavirus. Foto: Iván Cadena

No obstante, la dirección del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo) dijo a La Verdad Noticias que aún no hay una fecha definida para el regreso a las aulas, por lo que el mantenimiento aún no puede darse.

Juan Juárez Mauss, director de Comunicación Social del Ifeqroo, explicó que las escuelas permanecerán así hasta que haya una fecha definida por la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) porque ella “es la rectora”.

¿Cuánto costará reparar las aulas?

En meses pasados, el director de la dependencia, Abraham Rodríguez Herrera había señalado que el presupuesto estimado para poder dar mantenimiento por el abandono de las escuelas, era de aproximadamente 25 millones de pesos.

Sin embargo, ese presupuesto podría variar, luego de que la SEQ realice una inspección minuciosa de cada plantel para revisar los daños que, en muchas veces, solo se trata de robo de cable, aires acondicionados y mobiliarios, explicó Mauss.

Mientras eso sucede, en Cancún algunas brigadas de padres de familia se han organizado para llevar a cabo la limpieza de algunos planteles, a medida que se aproxima la vacunación de más de 35 mil docentes en el estado.