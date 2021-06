Urgen implementar programa en la laguna Nichupté para prevenir ataques de cocodrilos

Luego de que el fin de semana un cocodrilo atacara a un niño de seis años en las inmediaciones de un hotel de la Zona Hotelera de Cancún, Javier Carballar, especialista en cocodrilos, exhortó al gobierno municipal y estatal a implementar un programa profesional permanente en el sistema lagunar Nichupté, pues señaló que este lamentable hecho refleja que “hemos fallado como sociedad”.

Durante una entrevista radiofónica, Carballar destacó que en la dieta de los cocodrilos no están las personas, pero debido a que se ha invadido su hábitat los animales llegan a atacar cuando está cerca de alguno.

“Siempre he dicho que hasta que no muera un niño no vamos a tener un programa permanente, ojalá nunca suceda, pero no hay que esperar a eso para tener un programa digno”, reiteró.

Urge programa para evitar ataques de cocodrilos

El programa para la Laguna Nichupté evitará ataques de cocodrilos.

A pesar que los hoteleros y autoridades municipales, en la medida de sus posibilidades y conocimientos, advierten a la población sobre la presencia de cocodrilos alrededor de la laguna Nichupté, no basta para prevenir los ataques de estos reptiles.

Por esta razón, recalcó la urgencia de establecer un programa permanente para prevenir, contener, atender y tener zonas exclusivas de cocodrilos y de seres humanos, ya que la especie se está extinguiendo “contrario a lo que muchas personas piensan”.

“Ya que cada vez hay menos población de cocodrilos contrario a lo que la gente piensa, pues cada día encuentran más cocodrilos adultos muertos y los pocos que quedan se concentran en las zonas donde hay alimento, además de que los saurios le temen a los humanos”, dijo.

“En Sian Kaan vas a la bahía del Espíritu Santo y avientas un pollo y no se acerca ninguno, se alejan, aquí es al revés, hay desde marinas que avientan pescados al agua hasta restaurantes que alimentan a los cocodrilos como atractivo, es inaudito que haya lugares donde todavía los alimentan, los acercan a los humanos”, reprobó.

“Estamos en temporada de anidación, pedimos entrar y conocer la situación en el sitio de la laguna, falta identificar (por el ataque en el Club Med) si hay una hembra que tiene su nido y está protegiendo a sus crías, falta conocimiento técnico y científico de la situación”, apremió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado