Urgen estrategias para el rescate del municipio y de Cancún; Jorge Rodríguez

La inseguridad le está ganando terreno a las autoridades en Cancún, se requieren estrategias encaminadas a devolver la paz y la tranquilidad del destino, pero sobre todo, encauzar las cosas para que haya presencia policiaca permanente, mandos que conozcan la ciudad y los diferentes sectores de la misma, afirma el candidato a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Rodríguez Méndez.

El abanderado tricolor acepta la charla con Grupo La Verdad y deja en calro que su intención de gobernar, no es por la búsqueda del poder, sino simplemente por la satisfacción de servir a los benitojuarenses y de ayudar a devolver a la ciudad, la apacibilidad, la seguridad y la tranquilidad que durante muchos se tuvo y que a últimas fechas se ha perdido.

El candidato del PRI a la presidencia municipal en Benito Juárez lamenta que la delincuencia le esté ganando terreno a las autoridades

Jorge Rodríguez es un candidato joven, originario de Cancún, padre de cuatro hijos, Notario Público con licencia y ha incursionado en la administración municipal en dos ocasiones, con buenos resultados. No se define de hecho como un político, el mismo se autodescribe como un ciudadano al que le preocupa la falta de servicios, el mal estado de las calles, la indolencia hacia la población pero sobre todo el descuido con que el destino se ha manejado.

Militante del PRI desde 1998 en su época universitaria, afirma que lejos de la animadversión con la que algunos pretenden etiquetar al tricolor, es imposible concebir el México moderno, sin los planes y proyectos que el Revolucionario Institucional enarboló que le permitieron al país su consolidación…”fallaron los hombres, no la institución”, asegura.

Jorge Rodríguez Méndez afirma que de ganar las elecciones habrá oportunidades para todos los jovenes en su administración

De hablar franco y abierto Rodríguez Méndez se ve ya más allá del seis de junio, encabezando un gobierno municipal que toma la iniciativa y revisa concesiones, llama la atención a quienes no han cumplido y, anticipa además que de ganar la alcaldía, a quienes no han entregado resultados se les rescindirá el contrato concesión sea cual sea el rubro en el que lo hayan obtenido.

Perdemos la ciudad

El priísta sostiene que lejos de lo que se logró en muchos gobiernos emanados de su partido, hoy día estamos perdiendo la ciudad, la inseguridad y el abandono que se sufre en estos momentos en las diferentes supermanzanas, regiones, fraccionamientos y colonias de Cancún le obligaron a buscar la candidatura para tratar de cambiar el rumbo de la ciudad.

“Ese fue el principal motivo por el que incursioné y decidí participar en el tema electoral en esta candidatura”, revela Rodríguez Méndez el abandono que sufren las calles destrozadas, el descuido en el que está la Colosio, el descuido en los parques y en muchas zonas de la ciudad, que incluso no tienen iluminación son preocupantes, expresa.

Como padre de familia, me doy cuenta que el modelo de ciudad que era Cancún por el que fue creado ya está caducando y, en los últimos años tendríamos que ver una reacción para tratar de modernizar a ese Cancún que teníamos entonces…”en el PRI nos hemos tomado la responsabilidad de sacar un proyecto para refundar la ciudad en u proyecto a futuro para los próximos 50 años”, cita.

Para lograrlo indica, se requiere de la ayuda y la participación de todos, de empresarios comprometidos que generen fuentes de empleo y ayuden a sacar adelante a los recién egresados de las universidades, darles oportunidades a los nuevos profesionistas y definir con ellos un nuevo rumbo para el destino.

Futuro para los jóvenes

El candidato priísta en Benito Juárez ha logrado conformar una planilla y un equipo de trabajo con muchos jóvenes, en lo que él mismo llama una gran mezcal de juventud con experiencia, en la que participan gente con la que trabajó en la administración de Paul Carrillo…”gente con reputación probada, con expedientes limpios y con una buena calificación dentro de sus funciones en la administración pública”.

Lamenta que durante muchos años se dejaron de formar nuevos cuadros de funcionarios públicos y de repente comenzaron a llegar gente improvisada y sin experiencia y comenzó el caos en la administración; para nosotros dice, si es importante el tema de los jóvenes y si queremos prepararlos para que cuando nuestro tiempo acabe, este grupo de jóvenes esté listo para el relevo.

Lamente que hoy día la ciudad esté abandonada, pero lo más preocupante insiste, ahora es que no hay oportunidades para los jóvenes, muchos terminan la escuela pero no los pueden contratar porque no tiene experiencia, los jóvenes están atrapados en el juego de que fue primero, el huevo o la gallina, algo que sostiene, de ganar las elecciones no ocurrirá en su gobierno.

“Tenemos una visión de lo que queremos, no estamos en la búsqueda del poder como lo hacen otras personas, nosotros si traemos una visión y una misión de lo que queremos hacer”, subraya tras insistir en que en el tema de los jóvenes ya se tiene armado que hacer; entre otras cosas, una bolsa de trabajo para jóvenes que están saliendo de la universidad y no solo eso, se dejarán de 30 a 40 plazas para jóvenes con interés en desarrollarse en la función publica para que ellos empiecen y nosotros les enseñemos en ese tema.

Jorge Rodríguez se ve ya más allá del seis de junio, preparando su ascenso a la alcaldía y tomando decisiones importantes en materia de seguridad, obra pública, servicios, combate a la corrupción y atención a la comunidad.

Será este -recalca-, un gobierno municipal sin colores, en donde no importan de que partido sean los que proponen las cosas, lo que interesa son los resultados y sobre eso vamos a trabajar. Nos enfocaremos en reforzar la seguridad, tener más patrullas, dar una ciudad segura nuestras mujeres y darle además una identidad a Cancún.

Deja en claro que en su administración, de ganar las elecciones todos van a poder participar, todas las ideas serán tomadas en cuenta pero sobre todo se abrirá las puertas a empresarios, colegios de profesionistas, artistas, cultureros, deportistas, gimnastas entre todos agrega, vamos a elaborar un buen plan de trabajo, concluye.