Urgen empleados para Semana Santa en Riviera Maya

Uno de los principales problemas de esta temporada de Semana Santa en la Riviera Maya y gran parte del Caribe Mexicano es la falta de trabajadores y de la mano de obra pues aunque hay muchos puestos vacantes las personas no encuentran la forma de contactarse con las empresas para ocupar esos espacios, que si bien la industria turística ha crecido, hay un déficit constante de trabajadores de un 30 por ciento según lo informado por el reconocido chef Marcy Bazaleel, líder de la Canirac en el estado.

Una de las razones de que haya un déficit en la industria turística es que los jóvenes ya no quieren ocupar esos puestos, pues consideran que la paga es poco en comparación de las actividades que piden hacer, por lo que buscan otros sectores donde aplicar sus conocimientos, según Carlos Díaz, CEO de PHSR, la empresa líder en reclutamiento en Latinoamérica.

Es por eso que muchas empresas han decidido contratar a reclutadores que se encarguen de traer gente ya sea para una plaza fija o en temporadas específicas como la Semana Santa, en entrevista exclusiva con Brian Reynaga que trabaja para una cadena de restaurantes judíos, está buscando gente que quiera trabajar, aproximadamente 50 lugares.

“Gracias a dios se está alivianado la temporada, esto por las cuestiones del Covid 19, ya ahora en recuperación económica hacen falta manos para sacar la temporada y lo que sobra es trabajo, para esta semana santa, tengo 50 puestos libres para tres restaurantes para los que trabajo como reclutador, e incluso no es necesaria la experiencia”, señaló en exclusiva al entrevistado que dejó su número por si alguien se interesaba y es 8123637160.

Los puestos que más se necesitan en la industria de los restaurantes son los relacionados a la interacción con los comensales y la limpieza del lugar debido a los nuevos lineamientos de higiene que resultaron tras la pandemia

“En su mayoría los puestos son de mesero, ayudante de cocina en general y limpieza, no es algo que se complique pero no hay personas que lleguen y urgen para esta Semana Santa, yo me ubico en Playa del Carmen en un restaurante judío, además de organizar eventos, todo el tiempo se necesita gente”.

Se solicitan empleados de temporada urgentemente

Urgen empleados para Semana Santa en Riviera Maya

Una de las conclusiones del reclutador es que las empresas no invierten en los nuevas formas de difusión como son las redes sociales y las campañas, pues asegura que mucha gente necesita el trabajo pero no se entera de las vacantes disponibles ya que las empresas asumen que la gente llegará a tocar la puerta, cuando en realidad la gente busca empleo en Facebook y WhatsApp.

“Yo creo que los restaurantes están sufriendo de mano de obra, de empleado, esto debido a que no se sabe buscar, ya que hacen falta los medios necesarios para hacer saber a la gente que hay espacios, las empresas deben de invertir en marketing digital que es lo que la gente busca, mucha gente está en la calle buscando empleo pero sin difusión la gente no se entera”, finalizó el empleador que se mueve en todo el Caribe Mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!