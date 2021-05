Urge rescatar nuestra democracia: Carmen Joaquín

Con la frescura y el ímpetu de debutar en la política, llevando la experiencia de toda una vida empresarial, Carmen Joaquín Hernández, candidata de la alianza Va Por México a Distrito 04 de Cancún y Puerto Morelos, integrada por PAN-PRI-PRD, afirma que es urgente votar este 6 de junio para rescatar la democracia de México, que está en riesgo.

“Tenemos que salir en defensa de la democracia, tenemos el poder de decir quién se queda y quién se va, de acuerdo con los resultados que ha dado; las cosas que no se valoran y no se cuidan se pierden, en este caso es nuestra democracia la podremos perder, ese es el riesgo que tenemos y no estamos para perder más libertades de las que hemos perdido”, afirma.

Carmen Joaquín impulsará desde el Congreso el resacate de programas sociales y dependencias como el Consejo de Promoción Turística de México, desaparecido por la 4T

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, la candidata asegura que es momento de que el Congreso federal sea un real contrapeso, donde los diputados voten por las necesidades de los ciudadanos y no siguiendo líneas o intereses del presidente o coordinadores legislativos.

Por ello, asegura que al ganar la diputación por el distrito 4, que integran los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos, llevará a la Cámara iniciativas que permitan atender necesidades como la seguridad, el empleo, los programas sociales, apoyos a las mujeres y la recuperación de programas como el Consejo de Promoción Turística y el seguro popular.

“Hay un tema serio que es la inseguridad, que crece cada día; hay un gran problema en cuanto a los servicios de salud que no se están atendiendo de la manera que deberían atenderse, sin presupuesto, con un control de la pandemia bastante deplorable, con un avance bastante ridículo de vacunación, con un 6% y más en un estado como el nuestro”, lamenta.

Rescatar programas de bienestar social

La abanderada de la alianza, integrada por PAN-PRI-PRD, afirma que es necesario rescatar programas y acciones que servían, y que han sido desaparecidas por el gobierno federal en complicidad con los diputados federales de Morena.

“Hay que recuperar todo aquello que funcionaba y que se ha perdido, y recuperarlo de una forma innovadora, recuperar el Fortaseg (fondos para seguridad), el Fondo de Promoción Turística, el Seguro Popular que beneficiaba a muchísima gente, pero con reglas calaras de operación para que no se desvíen hacia otro lado”, expresa.

Carmen Joaquín visitó el estudio de La Verdad Noticias para presentar su plataforma electoral para las elecciones del 6 de junio

Pero además, crear políticas públicas que permitan transitar por estas precarias condiciones económicas, que permitan a la gente sortear las dificultades económicas.

“Tengo una propuesta, hay un tema de seguro desempleo que ya está en la Cámara y que se han negado a debatir (los diputados de Morena y aliados).

“Yo propondría otro seguro de desempleo para madres solteras y madres trabajadoras, que hoy están en una situación terriblemente difícil, porque le cancelaron las guarderías, porque no hay escuelas, y porque son las únicas que pueden poner comiden la mesa en sus familias, y hoy se ven ante una decisión muy difícil de decir: o trabajo o cuido a los niños”, asegura.

Ideas y rostros nuevos

Ante las condiciones actuales de desconfianza ciudadana, de pensar que las campañas son más de lo mismo, Carmen Joaquín, candidata de Va Por México al Distrito 4 de Quintana Roo, de Cancun y Puerto Morelos, aseveró que al ganar la diputación regresará a trabajar por la gente, escuchándolos siempre y llevando sus peticiones para que se conviertan en leyes.

Por ello pidió que la gente salga a votar el 6 de junio, porque además de un derecho, es una gran responsabilidad para evitar que se siga destruyendo a México, y qué mejor que hacerlo por quienes quieres aprovechar su experiencia empresarial para generar mejores oportunidades de empleo y bienestar social para los quintanarroenses.

“Decirle a todos aquellos que están hartos porque es más de lo mismo, que esta es una propuesta diferente, los partidos le abren la posibilidad a ciudadanos como Carmen Joaquín en el Distrito 4, como el caso del distrito 1 con Estefanía, con Eloy en el 3, que somos personas que venimos del trabajo diario, de la empresa, del comercio, de la hotelería, y tenemos una visión muy diferente de lo que se necesita en el estado”, precisa.

Poder ciudadano

Además, Carmen Joaquín afirma que será la voz de los ciudadanos en el Congreso, regresando a escucharlos y aprovechando su experiencia y el sentir de las necesidades ciudadanas para impulsar iniciativas que beneficien a los ciudadanos.

En el Congreso federal, la candidata asegura que impulsará las demandas de los quintanarroenses

“No puedo hacer el trabajo como diputado si no estoy en contacto con la gente; necesito saber lo que ellos quieren, lo que a ellos les preocupa, lo que ellos proponen, sus propuestas tienen que ser las mías”, destaca.

Por ello, aseguran, que una vez siendo diputada federal, su voto será la voz de los ciudadanos.

“Mi voto es para ustedes en el Congreso, que si bien yo voy con un partido, no estoy afiliada a ninguno de ellos; mi voto no es partidista, no es de un padrino, líder o gobernante, que mi voto será con absoluto sentido común, con convicción, con conocimiento y con la absoluta necesidad de priorizar lo que se necesita para resolver los problema de la ciudadanía, de Benito Juárez, de Quintana Roo y del país”.

Respaldo femenino

Por otro lado Carmen Joaquín esta consciente de la necesidad de legislar para mejorar ls seguridad de las mujeres, tema, que, lamenta, ha sido tomado con ligereza y sin la seriedad debida.

“Me parece que se han burlado de estos reclamos (de justicia y seguridad para las mujeres), que los minimizan; mientras tengamos gente en el poder que no hable de este problema del feminicidio, difícilmente van a poder cambiar las cosas, por eso necesitamos ir más mujeres al Congreso para comunicar esta urgencia”, afirmó.

Sobre las críticas a la alanza del PAN-PRD-PRI, partidos antagonistas, pero que hoy suman su capacidad para enfrentar la elección del 6 de junio, afirmó que es ejemplo de esa lucha por la democracia, de la necesidad de atender el bienestar ciudadano.

Los programas de apoyos a las mujeres e iniciativas que eliminen la violencia hacia ellas, son parte de las prioridades de Carmen Joaquín

“Estos tres partidos, más allá de sus ideologías privilegiaron el interés común, y la libertad de que tenemos los mexicanos de elegir a nuestros gobernantes, y dijeron Va Por México, tenemos que defender nuestra democracia y defender nuestra obligación de que nuestro voto valiera”, explica.

Por ello, señala, tienen una agenda común enfocada al bienestar social, con puntos de coincidencia que serán la agenda central una vez que lleguen a la Cámara federal, destacando el cuidado de la salud, del medio ambiente, de la seguridad, disminuir la violencia contra las mujeres y cuidar la educación, entre otros temas.

Como mujer y madre de familia, afirma que el salto que ha dado a la política es para generar políticas con visión estratégica y empresarial, que den mayor certidumbre de proyectos a mediano y largo plazo, siempre en beneficio de los ciudadanos.

El objetivo, afirma, es corregir el rumbo que lleva el país, que afirma, todo mundo sabe que no va bien bajo las políticas y proyectos que parecen más capricho que desarrollo estratégico del actual gobierno federal, lo que hace urgente tener un poder legislativo independiente.

Seguridad

En materia de seguridad, que es fuerte flagelo, afirma que se deben fortalecer las policías, pero no solo con dinero para equipo y patrullas, sino con la dignificación, mejores salarios, elevar su calidad y su autoridad, para que la gente y los propios policías respeten y hagan respetar su investidura.

Además, afirma, combatirá la corrupción y la impunidad, con leyes claras que permitan a la gente mejorar su cultura de la denuncia que le permita confiar en las autoridades, y que los responsables de delitos, tengan su merecido.

Agregó que aquí jugará un papel clave la digitalización, que permita erradicar la corrupción, al permitir que los ciudadanos usen los medios medios digitales para trámites, servicios y pago de multas.

A las urnas

Carmen Joaquín hace un llamado a los ciudadanos no solo del Distrito 04, sino de todo Quintana Roo y Cancún, a salir a votar el 6 de junio, sabiendo que los diputados son los que ponen o cambian las reglas del juego.

Por ello, llamó a comparar perfiles, y saber qué ha hecho cada quién, que conozcan los perfiles y sepan qué han hecho y en qué fallaron quienes buscan una diputación.

Este 6 de junio la gente debe cumplir con su derecho, pero también su responsabilidad para ejercer el voto, afirma Carmen Joaquín

“Los invito a ver quiénes son las personas que se están postulando, lo que han hecho, qué no han hecho, si han cumplido o no han cumplido, si tienen antecedentes penales”, cuestiona.

Lamenta que en las pasadas elecciones para diputados federales solo haya participado el 20% de los votantes, por ello, llamó a la gente a votar y a convencer a otros de votar por los candidatos de la alianza Va Por Quintana Roo del PAN-PRI-PRD.

“Tenemos que hacer una sociedad civil más participativa, comprometidos, invitar a más gente a ir a votar, nuestros amigos, nuestras familias, cumplir con la esta responsabilidad de quienes queremos que estén al frente del país”, demanda.

Finalmente, pidió a todos los ciudadanos a seguirse cuidando de la pandemia, que se respeten los protocolos sanitarios, el uso de cubrebocas y la sana distancia, para poder salir de la pandemia.

Conózcala

Carmen Joaquín Hernández

Candidata a Diputada Federal por el Distrito 04 de Cancún y Puerto Morelos.

Licenciada en Administración de Empresas

Maestra en Negocios Internacionales

Empresaria turística

Primera líder de Comparmex Cozumel

Vocera nacional de Coparmex

Fundadora de Sí Por México y Va por México

Única mujer consejera de BBVA en Quintana Roo



Plataforma

Estas son algunas de las propuestas de Carmen Joaquín al llegar al Congreso federal