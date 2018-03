Urge protocolo en trata de blancas en Cancún

Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún.- En la actualidad no existen protocolos de actuación en el tema de atención en el tema de trata de personas a nivel nacional, donde incluso huecos legales en la legislación en la materia ha generado no se prevenga, persiga y castigue a los responsables de este crimen; a nivel nacional no existen ni siquiera datos fidedignos del alcance de este crimen, donde el universo de víctimas han comenzado a mutar de mujeres a niños, sentenció la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, en una reunión con diputados locales, organizaciones civiles y autoridades de migración y asistencia social.

“No existen protocolos de atención a víctimas de trata en México; autoridades educativas no saben cómo atender a quienes han sufrido trata, tampoco instancias sociales, incluso a nivel legal, los responsables de este delito no están plenamente definidos, lo que genera un alto grado de impunidad y todo es por legislaciones que fueron realizadas sin evaluar todos los enfoques, incluso hay leyes que se contraponen unas con otras”, advierte la senadora.

VULNERABLE

Otro de los puntos más fuerte donde México se encuentra vulnerable es en las campañas de prevención de trata de personas, pues no se encuentran bien enfocadas y no se puede medir de manera correcta le impacto de estas.

Incluso en el Análisis y Evaluación de la Comisión Intrasecretarial Contra la Trata de Personas, que compara cifras oficiales por entidad federativa a nivel nacional, advierte de discrepancias absurdas.

“Esta el caso de Oaxaca, que señala haber realizado diversas campañas de prevención de trata de personas con un alcance de más de 39 millones de personas, lo que es increíble, sí se toma en cuenta que en aquel estado se tiene una población de tres millones”, señaló la senadora.

Otro de los temas delicados, es el hecho de que hay más de 26 diversos cargos contra la trata de personas, por las cuales un imputado puede ser señalado, lo que genera un mayor riesgo de armar expedientes de forma incorrecta y generen se desestimen casos.

En tres diversas instancias a las que se les solicitó información de las personas detenidas y sentenciadas por trata a nivel nacional, salieron números tan dispares como 645 en una, 256 en otra y 67 en la última y durante todo 2016 no se tiene un registro de cuantos sentenciados hubo.