Urge planeación urbana con sustentabilidad en Benito Juárez

Poco queda del espíritu original de la cabecera municipal de Benito Juárez, a lo largo de más de 47 años de existencia. Lo que era una ciudad planeada para máximo 120 mil personas, ahora es el hogar de más de 900 mil habitantes que se extendieron hasta áreas conurbadas en la zona continental de Isla Mujeres y recientemente Puerto Morelos. Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo El crecimiento máximo de Cancún aún está por alcanzarse, de acuerdo a especialistas, pero las carencias se han recrudecido y la extensión territorial que puede alcanzar se encuentra cada vez más cercana a áreas donde geográficamente ya será imposible de crecer. Para Marco Antonio Lazcano Barrero, director operativo de la Reserva Ecológica ‘El Edén’, señaló que al norte de Cancún se encuentra una fractura geológica que limitará el crecimiento de la mancha urbana, además de que para el poniente y oriente comienza una cadena de cavernas y ríos subterráneos que forman parte de las corrientes de agua dulce más grandes a nivel nacional. “Esto debería de obligar a las autoridades a delimitar el crecimiento de la mancha urbana y coloca a Cancún y su área conurbada en área ya específica, sin embargo para llegar a ese límite aún falta mucho”, expresó el biólogo, quien ha participado en investigaciones regionales de la reserva geohidrológica. No obstante, especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles en la Zona Norte de Quintana Roo señalaron que hasta el momento no hay límites de nidos para el crecimiento de la ciudad, debido a que las áreas de reserva forestal no se encuentra protegidas, por lo que técnicamente la ciudad puede crecer hacía la salida de la carretera a Mérida y la zona de ‘Alfredo V. Bon l’. Enrique Peñalosa Lodoño, consultor internacional urbanístico, señaló que al menos el 20% del municipio presenta rezago en servicios básicos, lo que califica el hecho como un ejemplo claro de que el crecimiento rápido afecta la calidad de vida. De hecho en un censo realizado por autoridades municipales en el 2016 reconocía la existencia de al menos 76 asentamientos irregulares en Cancún y su zona conurbada, donde vivían más de 80 mil personas, aunque otros indicadores señalan que podrían ser más de 110 mil.

