Urge mayor seguridad para visitantes en Pueblo Mágico Bacalar

El diputado Javier Padilla Balam, consideró como urgente la implementación de la policía turística en Bacalar y un mayor control en las medidas de seguridad para las embarcaciones que recorren la Laguna de los Siete Colores.

Desde su punto de vista, el desmesurado crecimiento en materia de arribo de visitantes, en su mayoría extranjero, obliga a implementar estrategias que garanticen su seguridad durante su estadía en el llamado Pueblo Mágico.

Piden el auxilio de la policía para dar mejor servicio.

Explicó que los visitantes que no hablan español enfrentan contratiempos porque al momento de solicitar ayuda en inglés, los elementos de la Policía Municipal Preventiva no saben qué contestar porque no dominan ese idioma.

“Bacalar es cada día más grande, más gente nos visita, por ello urge contar con la Policía Turística, elementos que hablen inglés para orientar e informar a los visitantes extranjeros”, abundó.

Javier Padilla, en materia de seguridad, también exhortó a la Capitanía de Puerto para que revise las embarcaciones que realizan recorridos en la laguna y cenotes de Bacalar, pues no cuentan con implementos que permiten atender alguna eventualidad.

“Son embarcaciones que no cuentan siquiera con chalecos salvavidas para los paseantes, poniendo en riesgo a los turistas nacionales o extranjeros”, explicó.

El diputado local, precisamente oriundo de Bacalar, manifestó que la escasa seguridad de las embarcaciones es un tema debe ser atendido de forma inmediata por la Capitanía de Puertos.

Resaltó que se ha demostrado que en algunos casos los prestadores de servicios cuentan en las lanchas con chalecos salvavidas, pero que ya son antiguos y no garantizan su efectividad.

En este sentido, consideró también la necesidad de contar con personal que se desempeñe como salvavidas en los balnearios que existen entre Xul-Ha y la cabecera municipal, donde han ocurrido muertes de jóvenes que nadaban en los cuerpos de agua.