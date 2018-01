Urge contar con atlas de riesgos en Cancún

Tras el sismo ocurrido el 9 de enero, a 300 kilómetros de la costa hondureña y que repercutió en Chetumal, aunque algunas personas también lo sintieron en Cancún y Playa del Carmen, y luego de lanzarse por algunas horas alerta de tsunami para Cancún, la regidora responsable de Protección Civil y Bomberos, Erilka Castillo, reconoció que urge actualizar un Atlas de riesgo en el municipio, porque de lo contrario, podría traer consecuencias para toda la población.

Dijo que desde el año pasado se tiene contemplado su actualización pues lleva más de siete años sin renovarse. Dijo que se tienen que invertir dos millones de pesos para contar con este mecanismo de control.

Erika Castillo Acosta, presidenta de la Comisión Especial de Protección Civil y Bomberos, expuso que ya se trabaja en una comisión especial, ya que tener el instrumento actualizado es un requisito indispensable para acceder a fondos de desastres naturales tanto nacionales tanto para prevenir y para cuando impacta un desastre natural en el municipio y se restablezca la infraestructura dañada, contar con medicamentos, alimentos y productos de higiene.

La regidora reiteró que para desarrollar el Atlas de Riesgo se trabajará trabajando junto con la Universidad de Quintana Roo, que presentará una propuesta para ser evaluada ya que es necesario que se cumpla con ciertos criterios que establece el Centro de Desastres Naturales.

Las administraciones anteriores no se interesaron en contar con las actualizaciones y dejaron el tema al aire, lo que impide acceder a recursos federales como el Fondo de Desastres Naturales, recalcó.

Cabe resaltar que se cuenta con un Atlas de Riesgo elaborado en el 2010.

En la pasada administración gubernamental que encabezó Roberto Borge Angulo, se dio el caso que en la Dirección General de Protección Civil, se pagaron 59 millones de pesos por la elaboración del mapa de Atlas de Riesgo a una empresa de la Ciudad de México, sostuvo Adrián Martínez Ortega, director general de Protección Civil estatal.

Sostuvo que en realidad debería de costar alrededor de cinco millones 900 mil pesos según presupuesto de catedráticos de la Universidad de Quintana Roo.

Recordó que al llegar a esta dependencia encontró un caos total, debido a que el anterior director, Luis Carlos Rodríguez, no dejó documentos que puedan señalar primeramente zonas de riesgo, además de las acciones realizadas; por lo que prácticamente se está empezando a trabajar desde cero, gracias al trabajo y coordinación que se tiene con meteorólogos y personal que ha laborado en esta dependencia por varios años.

Dijo que una de las graves omisiones fue la elaboración del mapa de Atlas de Riesgo que no se sabía quién lo tenía o dónde se había realizado; aseguró que gracias al Gobierno Federal se logró investigar que este estuvo a cargo de una dependencia de la Ciudad de México que cobró 59 millones de pesos.

Martínez Ortega, indicó que en tiempo y forma la Uqroo presentó un proyecto para la elaboración del mapa de atlas de riesgo que tendría un costo de cinco millones 900 mil pesos; es decir, el 10% de la cantidad que supuestamente pagaron autoridades de la pasada administración.

Reiteró que a pesar de esto se está trabajando para que la dependencia a su cargo cumpla con las funciones de protección que se le debe dar a residentes locales de los 11 municipios, así como a turistas nacionales e internacionales ante cualquier contingencia que se llegara a presentar.

Luis Antonio Lomelín, director de protección civil en Benito Juárez, reconoció que, “aquí en Cancún no existe como tal un plan de contingencia en caso de un tsunami, ya que solo estamos preparados para la temporada de huracanes e inundaciones, porque aquí en la zona no estamos propensos a tener un tsunami de gran magnitud”.

También mencionó, que se evalúa si se requiere hacer un plan de contingencia. “de igual modo nos reuniremos para saber si hay que tomar medidas o no, porque no sabemos si fue casualidad o el destino ya que el sismo fue a 450 kilómetros de Majahual y fue muy lejos del municipio, y siendo sinceros, no se sintieron mucho las repercusiones, ni mucho menos de gravedad”, comento.