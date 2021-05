Urge atender problemas sociales e inseguridad en el Estado: Lenin Amaro

El combate a la inseguridad en Cancún y la Riviera Maya debe ser un tema de voluntad, no solo política sino incluso de participación de todos señala el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Amaro Betancourt al referirse a este fenómeno que le ha robado la tranquilidad a las familias del Estado y el país.

Sostiene que el crecimiento exponencial de la zona norte de Quintana Roo, ha convertido al corredor turístico desde Cancún hasta Tulum, en punto atractivo para miles de mexicanos que buscan en la zona una oportunidad de vida, de crecimiento, de desarrollo, pero lamenta que mucho sólo vean en esta zona un punto de trabajo, sin amarla e identificarse con ella.

La inseguridad no es algo a lo que debamos acostumbrarnos, no tenemosporque vivir con ella afirma el presidente del CCRM, Lenin Amaro Betancourt

De visita en las instalaciones de La Verdad, Amaro Betancourt asegura que la falta de políticas públicas adecuadas y, la mala distribución de los recursos públicos han complicado el rescate del tejido social, hay hacinamiento, se carece de espacios públicos, no hay áreas recreativas y las oportunidades de empleo cada vez son más escasas.

Todo esto dice el empresario, ha convertido primero a Cancún en una ciudad ya desbordada y, amenaza con hacerlo con la Riviera Maya y quizá pronto con Tulum, donde se requiere atender desde ahora el problema y evitar, que con pretextos mas adelante, se diga que ye no es posible resolverlo.

Originario de Chetumal, pero con más de 25 años radicando en Playa del Carmen, Amaro Betancourt ha ocupado diversos cargos en la administración pública, pero su consolidación ha sido en organismos empresariales donde ha ocupado la dirigencia de los hoteleros, ha incursionado en el comercio y hoy como presidente del CCERM desde donde participa en diversas tareas a favor de la propia sociedad.

Ciudad de éxito

Playa del Carmen es la cabecera municipal de Solidaridad, una ciudad que a decir del presidente del CCERM, Lenin Amaro ha sido exitosa en todos los sentidos, pero principalmente en lo turístico, un rubro al que sin embrago afirma, hay que buscarle la forma de diversificarlo, porque en épocas de crisis - huracanes y pandemias como la AH1N1 y el COVID-19-, se ha demostrado que las afectaciones son incuantificables.

Con una sociedad sui generis -peculiar-, en la que confluyen habitantes de todo México y otras partes del mundo, es necesario pensar en como atender las demandas de servicios de decenas de familias que cada semana llegan a asentarse a Playa del Carmen en busca de oportunidades de trabajo principalmente.

“Pero lo más importante, es que se requiere de personas que realmente amen esta tierra, que se identifiquen con ella y ayuden a engrandecerla”, refiere Amaro Betancourt; quien indica que a pesar de que Solidaridad recibe buenas sumas de recursos en presupuesto mucho del dinero, no se usa en forma adecuada, lo que genera rezagos sensibles.

Rememora que junto a un presidente municipal, al recorrer la ciudad encontraron que al final de una de las calles, dentro de la selva había al menos 20 familias viviendo ya…”son gente que se quedaron y que merecen una oportunidad, que solo se pueden dar con políticas púbicas adecuadas”, acota.

Entiendo que son personas que demandan servicios, solicitan vivienda, reclaman seguridad, pero en muchos de los casos también generan inseguridad; es por eso que se necesita tener políticas públicas y programas más específicos, para que no se generen los problemas que vivimos de inseguridad, porque hoy día carecemos de parques, áreas deportivas insuficientes, programas para nuestros hijos, para las mamás, estamos muy limitados en este tipo de acciones.

Atender inseguridad

Para el empresario es urgente atender el problema de la inseguridad no solo en el municipio Solidaridad, sino en general en todo el Estado y en el país…”este no es un tema al que tengamos que acostumbrarnos, no tenemos por qué convivir con delincuentes y quedarnos callados”, subraya.

Contrario a ello, Amaro Betancourt recomienda incrementar la cultura de la denuncia, erradicar la impunidad y generar acciones inmediatas que alejen a nuestros jóvenes de los malos, de los delincuentes, que no tengan obligación de ser delincuentes comunes por falta de empleo, por hambre o por necesidad.

Lo que vemos es que necesitamos una mayor colaboración y coordinación entre la Federación, el Estado y el Municipio…”no nos importa como lo llamen, Mando Único o lo que sea el nombre pomposo es lo de menos, lo que interesan son los resultados, eso es lo que buscamos, simplemente resultados”.

Insiste en la necesidad de atender ya y de fondo el tema de la inseguridad, es un tema fundamental y quizá el más importante de resolver en el país y el estado, porque la percepción ciudadana es que suben y bajan los índices, pero luego vienen oleadas de las que quedan secuelas de delincuencia común difíciles de erradicar.

Enfatiza que para el combate a este fenómenos se requiere de equipamiento, capacitación y herramientas que solo se obtienen con recursos públicos, que los hay, pero desafortunadamente mucho de ese dinero no llega a donde debe y de ahí, que el problema se genere con mayor intensidad.

En conclusión, el pr4esidente del CCERM, Lenin Amaro Betancourt considera que hoy día, la Riviera Maya vive un momento importante en su crecimiento y consolidación, con un municipio como Tulum pujante y creciente del que se espera mucho, pero que de no atender a tiempo los problemas que desbordaron a Cancún y amenazan a Playa de Carmen difícilmente se logre consolidarlo de manera integral y planeada.