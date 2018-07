Urge Obispo a magnates de hoteles de gran turismo que aporten para solucionar contingencia del sargazo.

El Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, expresó que las costas de Quintana Roo, causan “repugnancia” por el arribo de toneladas de sargazo y urgió a los magnates de los hoteles de gran turismo, para que destinen recursos para recolecta y procesamiento.



En entrevista al término de su tradicional homilía dominical, el religioso expuso: “Si yo fuera presidente en Noruega o Alemania, hay tecnología para la recolecta de toneladas y toneladas, para que estuviera limpias las playas. No podemos aceptar eso, la gente se enferma, los chiquillos les da asco, es una repugnancia, es un horror para los niños y las familias. ¿Qué pasó con el paraíso? Se preguntó".



Además dijo: “el que tenga que hacerlo que gaste los millones que sean ¿cuántos millones de dólares sacan de aquí y que hacen con ellos?"

A lo que se le preguntó: ¿Con Borge y con la ex secretaria de Turismo y alcaldesa impugnada de Puerto Morelos, Laura Fernández se gastaron muchos millones y se desaparecieron?



Además dijo que existe tecnología y formas de no dañar las playas y los mares para recuperar el sargazo. Se puede hacer fertilizante, se pueden ponerle mil cosas para procesarlo. “Es un enorme problema que el gobierno (de los tres niveles) tienen la enorme responsabilidad y el enorme recurso para resolverlo".

Finalmente sobre este tema el Obispo Elizondo dijo que desconoce si es falta de voluntad política para resolver esta problemática.



En otro tema el Obispo dijo que por falta de valores los jóvenes matan a otros seres humanos, por lo que expuso que es por falta de una educación efectiva.

Destacó que en este tiempo las personas vienen a descansar, “pero hay que descansar sanamente, sacar las toxinas, hacer deporte, ese descanso tan necesario para nuestra salud y física. “No hay mejor descanso que estar descansando en la oración con el Señor Jesucristo, escuchando su palabra y también platicando con él”.



Tenemos la gran suerte-añadió "lo

s cristianos católicos de creer en un Dios personal, no en la naturaleza, no en la lluvia, no en el árbol, en la tierra, sino con la persona que creo todas estas cosas, entrar en contacto con la persona, no con la energía, no con la buena vibra, no con la superstición, sino con la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese es el mejor descanso”, recalcó.