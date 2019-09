Urge Martínez Arcila a corregir errores e instalar Jucopo de la 16 Legislatura

Martinez Arcila intento explicar a los nuevos diputados la forma de instalar la Jucopo

El diputado Eduardo Martínez Arcila aseveró que el Congreso de Quintana Roo debe enmendar su error, e instalar de inmediato la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en la ley vigente del Congreso.

“Para enderezar esta situación jurídica, reparar este quebranto jurídico al Congreso, instalar cómo debe ser la Junta de Coordinación Política a la brevedad posible”, conminó.

La mesa directiva que se instaló ayer incumplió con nombrar la Junta de Coordinación Política

Por ello, Martínez Arcila exhortó a sus compañeros legisladores que tiene la mayoría: Morena, PVEM y PT, a que la asuman con responsabilidad.

“El fondo del asunto es que ellos se quieren quedar con la Jucopo los tres años, y que el Presidente Obrador está mañana dijo que se tienen que respetar las reglas del juego, que la Jucopo es rotativa”, aseveró Martínez Arcila.

Actualmente, agregó el legislador, existe un problema jurídico en el Congreso, pues no hay gobierno ya que la mesa directiva que eligió la mayoría de Morena y sus aliados no existe, ya que no fue propuesta por la Junta de Coordinación Política, que tampoco se instaló ayer.

“Concluir la parte de la sesión que ya no se siguió de acuerdo a la Ley vigente, que es votar la Mesa Directiva a propuesta de la Jucopo y seguimos para adelante”, exhortó el congresista.

La oposición legislativa, señaló, esta abierta al diálogo, por lo que dijo, se deben sentar los coordinadores parlamentarios a dialogar y reencauzar la 16 Legislatura.

“(Deben) convocarnos para integrar la Jucopo, elegir un presidente y someterlo a votación del pleno y luego que la Juocpo proponga la Mesa Directiva que es para un año y no por un mes”, explicó.

De esta forma, agregó, se podrá recibir al gobernador el próximo viernes, para que entregue su tercer informe de gobierno.