Uno de cada 25 tiene VIH en Playa del Carmen

13 veces más alta es la prevalencia de casos positivos en Playa del Carmen, en comparación con el 0.3% para el resto del país.

La AC Vida Positiva con sede en Playa del Carmen, dedicada a realizar pruebas gratuitas para detectar al virus de la inmunodeficiencia humana, asesoría y enlace con instituciones de salud dio a conocer sus hallazgos en lo que va del año 2019 y el escenario no es nada halagador.

Según sus cifras, una de cada 25 personas que accede a realizarse la prueba es portador del virus; así mismo que la epidemia aún está concentrada en la población de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), gais y mujeres transexuales con una prevalencia alrededor del 25%.

Mientras que el 15% de los casos se presentaron entre hombres con prácticas bisexuales, pero también hay un constante aumento de casos entre los heterosexuales con un porcentaje de entre 0.5 y 1% de pruebas positivas.

Como parte de las encuestas que realizan como parte de los estudios para detectar el mal, hallaron que las mujeres que sólo tienen sexo con otras mujeres prácticamente no son afectadas por el VIH.

#PlayDelCarmen: Rudy Geers, presidente de Vida Positiva Playa AC, manifesta que se cancelan pruebas de VIH. pic.twitter.com/eVo79GAOFD — Diario La Verdad (@Diario_LaVerdad) 5 de julio de 2016

En el marco del Día Internacional del condón, las encuestas aplicadas evidenciaron que el uso del condón es considerado como un referente del amor hacia una persona porque protege a las dos no solo de embarazos no planeados sino también de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o VIH.

-------------------------------

Con condón o sin condón

1 de cada 3 personas, independiente de sexo, género u orientación sexual, usó preservativo en la primera relación sexual que tuvo en su vida.

10% de los hombres solteros, independiente de su orientación sexual, lo usan en todas sus relaciones sexuales.

1% de las mujeres solteras, independiente de su orientación sexual, lo usan en todas sus relaciones sexuales.

2% de las personas en una relación estable usan siempre condón con su pareja.

58% de los hombres que están en una relación estable (mayor a 5 años), declararon haber tenido sexo sin condón con personas que no fueron su pareja actual en los últimos 5 años.

32% de las mujeres que están en una relación estable (mayor a 5 años), declararon haber tenido sexo sin condón con personas que no fueron su pareja actual en los últimos 5 años.

**Datos basados en el estudio de comportamiento sexual, parte de la post consejería de las pruebas del VIH que se aplican desde hace más de 10 años a la población general en Playa del Carmen.



La situación de Playa del Carmen

El registro de Vida Positiva AC indica que año con año aumentan los resultados positivos en las pruebas que realizan entre la población en general: en el año 2008, 0.5% de las pruebas aplicadas dio fallo positivo; para el 2018 la cifra subió a 2.6% y en la que va el año es del 4%.

Como en el resto del país, la epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) con 25%, el 15% en hombres con prácticas bisexuales y del 0.5% al 1% en heterosexuales. Las mujeres que sólo tienen sexo con otras mujeres no está afectadas por el VIH.