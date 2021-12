UniCaribe se perfila para certificación de carreras en línea en 2022

La Universidad del Caribe, a través de la Rectora, Marisol Vanegas Pérez dio a conocer que su plan de estudios seguirá en su modalidad mixta a partir del próximo mes de enero de 2022.

Vanegas Pérez, dijo que de acuerdo a las condiciones sanitarias por Covid-19, y respetando el regreso a clases voluntario, no será obligatorio asistir a las aulas, y es por ello, que la Universidad está en busca de obtener el registro de algunas carreras para que sean impartidas totalmente a distancia y prevén que solo acudan entre mil 800 a mil 900 de un total de 3 mil 600 estudiantes.

Declaró que fue el cuerpo académico el que tomó la decisión de que algunas asignaturas se sigan impartiendo en línea, esto con la idea de migrar hacia el programa de 'universidad a distancia'.

Esta modalidad permite que se cubra el espectro de solicitantes en la entidad, ya que existen jóvenes y adultos que desean continuar su preparación profesional, pero que no disponen de los tiempos necesarios para ello, sobre todo los que llegan de otros estados o que se encuentran laborando actualmente.

“La universidad ya empieza a transitar hacia el programa de universidad a distancia con algunos programas que vamos a buscar registros, que sean registros totalmente en línea o mixtos", resaltó la académica.

La rectora ha señalado que en Quintana Roo, la cobertura educativa es baja, no porque no existan los espacios en las universidades o preparatorias, sino porque hay personas de edad escolar que también están trabajando y no encuentran opciones de continuar con su preparación.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!