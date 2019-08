Una más de taxistas: golpean y asaltan a un pasajero

Fue a través de la red social Facebook donde la hermana de la víctima dio a conocer el caso de un joven que fue brutalmente golpeado por un taxista luego de que este y el sujeto que lo acompañaba robaran sus pertenencias.

La usuaria que denunció el hecho acompañó la publicación con una fotografía que muestra a su hermano aparentemente en una cama de hospital inconsciente y con severas lesiones en el rostro.

El texto advierte específicamente sobre la unidad 6333, en la cual, el chofer viajaba con un acompañante a bordo, mismo que sería su cómplice en este delito, e incluso etiqueta al Sindicato de Taxistas de Benito Juárez.

“Amigos y familiares a mi hermano DaRo Alpa le robaron el celular, me pidió que por favor no contesten llamadas o mensajes de su número. EL TAXI 6333 y su acompañante lo asalto y golpeó, Gracias a Dios está bien y con vida, LAS COSAS MATERIALES SE RECUPERAN, LA VIDA NO. No aborden el TAXI 6333. Por favor Sindicato de Taxistas”, escribió la familiar del afectado.

Cabe recordar que las últimas semanas las denuncias en contra de los trabajadores del volante han incrementado de manera alarmante en el municipio, ya que se presume que algunas de las unidades son piratas y se utilizan precisamente para cometer ilícitos como robo, secuestro o violaciones.

En días pasados fueron varias mujeres las que alzaron la voz a través de internet o ante la autoridad para acusar al gremio, pues cabe recordar que incluso hubo un caso de violación por parte de un taxista, así como otro hecho en el que una joven fue obligada a descender del vehículo en el que planeaba llegar a su destino, por el simple hecho de no acceder a compartir el viaje, esto justamente por el miedo de un incidente como el recién expuesto.

En días pasados el Sindicato de Taxistas confirmó la existencia de unidades piratas e invitó a la población a tener cuidado y verificar que el vehículo que aborde no cuente con ninguna irregularidad.