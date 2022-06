Elecciones 2022: Una hora después y no abren varias casillas en Cancún

"Lo hacen para que la gente no vote", dice un vecino de la región 102 de Cancún, tras casi una hora de esperar a que abra la casilla contigua 1, Sección 52, ubicada en la escuela primaria Nicolas Bravo.

El trabajador de hotelería, quien vino acompañado de su esposa, no logró votar, ya que su hora de entrada es a las 9:30 de la mañana, pensando que iban a abrir la casilla a tiempo, a las 8:00 horas, pero no fue así. Eran las 8:55 y aún continuaba cerrada.

"Mi esposo ya no votó, tiene que ir a trabajar, se me hace una falta de respeto de aquellos que sí van a trabajar, es irresponsable por parte de las personas y de las autoridades no poner atención a esto, siempre es lo mismo con esta casilla", dijo la esposa del hombre.

En las regiones 102, 101, 103, 91 y 92 también reportaron casillas sin abrir.