Un sitio llamado SOS el Arca

El refugio más grande de Playa del Carmen abre sus puertas para todo aquel que quiera ayudar. Los sábados los voluntarios limpian, bañan a los perritos y los pasean, así muchos encuentran una familia. Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo

Sylvie Goetz

¿Cómo surge SOS el Arca?

¿Cuál es el proceso al rescatar a un perrito?

¿Cómo puede alguien adoptar un perrito?

Presidenta de SOS El arca, tiene 20 años viviendo en Playa del Carmen, la ha visto crecer y cambiar y también ver el problema de tantos perritos abandonados.Inició hace más de seis años, casi cumplimos siete y fue por casualidad. Uno de mis cocineros perdió su perro y me preguntó en dónde podía adoptar un perro, fuimos a la perrera, llegamos y estaba todo horrible, había siete u ocho perros en una jaula de 1 metro cuadrado. No les daban de comer, se morían de hambre y como no había presupues- to los dormían o los dejaban morir. Después de ver esto, empecé a llevar comida y poco a poco los fui adoptando, después, con mi vecina empezamos el proyecto del refugio. https://www.youtube.com/watch?v=pAltWET1vvU&t=25sSi se encontró herido, lo primero que hacemos es llevarlo al veterinario, sacarle placas, ultrasonidos y si necesita tratamiento veterinario se queda hos- pitalizado, si no es el caso, viene al refugio, aquí tenemos una cuarentena donde su nombre lo dice son tres semanas, llegan y están en observación, si la primer semana pasó sin síntomas, iniciamos vacunas, sus tres obligatorias y las repetimos cada 15 días, rabia y esterilización, después de este mo- mento ya están en adopción.Para adoptar hacemos visitas a la casa, estamos en contra de que un perrito esté amarrado o que viva en el patio, sin techo, bajo el sol y la lluvia, y de preferencia queremos que esté dentro de casa para que el perro conviva y sea un compañero de vida. Llenan unos cuestionarios para ver lo que la gente opina sobre un perro y corregir lo que no esté bien, después de este procedimiento el perro se puede ir con su nueva familia.