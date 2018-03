CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¡Un nuevo Tulum! Hoteles regresan a manos de sus verdaderos dueños El cambio ha iniciado en Quintana Roo y la restitución patrimonial de despojos realizado por la administración estatal pasada ha comenzado al caerse a pedazos los juicios laborales amañados a empresarios hoteleros de Tulum. Producto de la justicia laboral que se ha priorizado en la administración estatal actual, se dio a conocer que tres de los 30 propiedades que fueron despojados el 23 de mayo del 2014, a través de juicios laborales amañados, serán restituidos a sus legítimos dueños, toda vez que se agotaron las instancias legales que ambas partes podían dar ante los juzgados y se reconoció la improcedencia de los actuarios de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Benito Juárez. Los funcionarios que participaron en estos juicios laborales amañados que generaron el embargo ilegal a hoteleros el 23 de mayo del 2014 han sumado más pruebas de irregularidades en su proceder y muchos de ellos se encuentran en la actualidad en calidad de prófugos de la justicia. Entre los funcionarios borgistas que participaron en estos embargos se encuentra Claudia Romanillos, ex titular del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), Carlos Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Enrique de la Cruz Pineda, quien fuera subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la Zona Norte, entre otros.

Ayer se dio a conocer que los juicios de amparo otorgaron la restitución a sus legítimos dueños de tres hoteles en la zona turística de Tulum. Los centros de hospedaje son Hotel Viento del Mar, antes Hotel Playa Azul, localizado en la parcela 1959, Cabañas Punta del Cielo, en la parcela 1958 y Hotel Rosa del Viento, antes Cabañas Ixchel, en la parcela 2048. Luego de más de tres años de litigio, estos regresarán a sus dueños reales. El comienzo de esta historia de despojó inició el 30 de enero de 2012, cuando sin registro de oficialía de partes, se ingresó el juicio laboral que se asignan el número 138/2012, en la junta especial no. 2 de Conciliación y Arbitraje con sede en Benito Juárez. Los supuestos trabajadores demandantes fueron Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera, quienes interpusieron la demanda por el impago de salarios por tres meses. Dentro de los demandados destaca Carlos Amador Treviño Lozano, quien se presentó como un supuesto representante legal de la supuesta empresa propietaria de los tres inmuebles ofrece un acuerdo a los demandantes, sin que este siquiera sea conocido por los verdaderos propietarios de los hoteles. El juicio ordenó pagar 200 millones de pesos en 5 días y una pena de 35 mil pesos por día que no se cumpliera el pago total, monto que no es pagado ante el desconocimiento de juicio por parte de los verdaderos dueños. El día 23 de mayo de 2014 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desalojaron tres hoteles para entregarlos a los trabajadores demandantes, como pago de su acuerdo firmado con Carlos Amador Treviño Lozano. Los hoteles desalojados y entregados a los dos supuestos trabajadores son: Hotel Playa Azul ubicado en la parcela 1959. Cabañas Puerta del Cielo ubicado en la parcela 1958. Cabañas Ixchel ubicado en la parcela 2042. Estos hoteles eran operados por los hermanos Ramiro Tijerina Herrera y Omar Homero Tijerina Herrera. Una vez desalojados, los posesionarios originales interpusieron amparo indirecto en el Juzgado 2do. de Distrito el 29 de noviembre del 2016 y ganaron su acción legal. Por lo anterior, los supuestos trabajadores se inconformaron y solicitaron la revisión del amparo. El 29 de septiembre de 2017 se declaró firme el amparo otorgado a los posesionarios originales que fueron desalojados el 23 de mayo de 2014 y se ordenó la restitución de la propiedad a Joel Tovar, Pedro Hernández y al ejido Nuevo Centro de Población José María Pino Suarez, posesionarios originales.Estos hoteles formaron parte de los juicios laborales amañados realizados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Benito Juárez durante el 2012 y que generó el embargo de al menos 30 propiedades y afectó a 34 propietarios, gracias a juicios laborales con numerosas irregularidades, que siempre fueron denunciados por propietarios y donde señalaron la participación directa del ex gobernador Roberto Borge Angulo, a través de una amplia red de prestanombres y nepotismo. Para este despojó, funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local realizaron los despojos sin identificarse, ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de cuatro camionetas llenas de policías municipales armados. En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para no ser identificados. Luego la Junta de Conciliación y Arbitraje entregó los hoteles y terrenos a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, y quienes dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral. Los afectados desde el inicio señalaron que fueron despojados a través de una maquinaria institucional, operada por una red que involucraba a ex funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge. Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad y al menos una notaría pública a través de juicios civiles exprés. Los protagonistas de la red fueron el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan solo en cuatro de los casos , una muestra mínima de lo sucedido en el estado, el daño rebasa los 340 millones de pesos y que incluso generó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibiera cartas diplomáticas de varios países europeos, pues muchos de los afectados por el despojo era ciudadanos extranjeros, misma que fue catalogada como “reservada”.“En el tema de los despojos realizados en los bienes inmuebles sobre todo de los hoteles de Tulum, quiero indicarles que ya el Tribunal Colegiado de la Federación ha instruido, ya ganaron el amparo, por lo que la Justicia de la Unión ampara y protege a estos quejosos, y nos está ordenando la restitución de la posesión y por supuesto la cancelación de esa escritura que se había hecho anteriormente”, aseguró Catalina Portillo, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) de Quintana Roo. Cabe recordar que fueron 34, entre hoteleros y particulares, los afectados por el despojo de por lo menos 30 propiedades de Tulum ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. A esto se suma que hasta mayo de este año se tenían 10 denuncias ante la Vicefiscalía en la Zona Norte de propietarios afectado por este despojos que buscaban recuperar sus propiedades. “Este es el ejemplo claro de que los afectados confían en la impartición de justicia de la actual administración estatal, que deberá restituir los bienes conforme se vayan ganando los juicios de amparo”, sentenció la funcionaria. Para concluir, no solo en Tulum se realizaron ventas irregulares de tierras, también en Cancún y Playa del Carmen, pero solo algunos demandaron por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.