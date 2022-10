Un lesionado y amenazas paralizan rutas 44 y 17 en Cancún

A partir de las 22:00 horas los autobuses de transporte público dejan de transitar por las habituales rutas pues han sido amenazados e incluso un chofer fue lesionado, así lo aseguró un empresario de transporte.

“Los operadores de transporte público han recibido amenazas de parte de personas que se identifican como de alguna organización pero no podemos saber quiénes son, hay videos de todo eso, en donde les dicen que ya no pueden seguir trabajando de esa forma, ahora los amenazan de que los pueden lastimar y en una ocasión lastimaron a un operador y ahora lo que está sucediendo es que ya no quieren salir a trabajar”, confirmó en exclusiva un ejecutivo de una empresa de transporte público.

En Plaza las Américas se ve una gran concentración de personas que esperan por horas un lugar en una combi o un taxi.

“Hay un problema grande porque los operadores tienen un temor de salir a trabajar, este tema se acaba de tratar con la Fiscalía. Creo que puede haber un acuerdo con esta institución para poder resolver este problema”.

El ejecutivo señaló que se han querido recuperar las rutas en su modalidad de 24 horas como era antes de la pandemia y espera que se resuelvan los problemas y sus operadores se sientan seguros de trabajar en las noches para poder volver a esta modalidad.

“Los circuitos de 24 horas se tienen con la ruta 44, que ya no se está haciendo, también con la ruta 17, varias rutas ya se tenía 24 horas pero ya lo queremos restablecer, nada más necesito que las autoridades hablen con personas que se establecen en puntos muy específicos como la zona de las Américas y ya que dejen trabajar al transporte público. En promedio estamos hablando de 20 a 25 mil trabajadores perjudicados” dijo.

Fiscalía ya ha intervenido

Tras la denuncia por amenazas en contra de operadores de camiones de transporte público, Óscar Montes de Oca informó a La Verdad Noticias que iniciarán con las investigaciones para atender cada uno de los casos y señaló que apenas se enteró del asunto, esto a raíz de las denuncias expuestas por el representante de una de las concesionarias.

“Hasta ahorita es que me vengo enterando de esto, ahora que lo expuso, vamos a revisarlo bien y si hay una banda dedicada a esto, seguramente será atacada y van a ser procesada”, señaló.

Para el Fiscal es importante la cultura de la denuncia pues esto permite hacer una línea de investigación y así poder intervenir con estos temas desde un inicio, la situación tiene dos semanas y apenas este día los empresarios del transporte público hicieron la denuncia.

“Así como con la Canirac que tiene el programa, así queremos llevarlo a todos los gremios para que haya una denuncia. Una vez se presente la denuncia, estableceremos estrategias con el grupo de coordinación para la paz y seguridad del Estado de Quintana Roo”, recalcó.

Recalcó que es muy importante la denuncia para que puedan atacar y formular las estrategias para dar con el paradero del o los presuntos culpables. Con respecto a las denuncias de la concesionaria, señaló que ya tienen algunos datos y van a revisar para actuar a consecuencia.

