"Un gran sacrificio por llegar a la meta": Deportistas quintanarroenses

Las olimpiadas nacionales siempre son un sueño para los deportistas de las entidades federativas, por lo cual tienen que cumplir retos y sacrificios no sólo físicos para lograr un espacio y los gastos que ello representa. Fue a finales del año pasado cuando se anunció que Chihuahua será la sede principal de las competencias de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, justa considerada como el máximo semillero del deporte en el país.

Además, la justa Nacional en su edición 2018, también se realizará en Aguascalientes, Querétaro, Estado de México y por primera vez en Quintana Roo.

En total, en la Olimpiada Nacional se compiten por 44 diferentes disciplinas dentro de las ramas varonil, femenil individual o en equipo y en algunos casos mixto. Chihuahua será la sede que albergará un total de 17 modalidades recibiendo a aproximadamente

8 mil atletas de todo el país y será Bádminton, Boxeo, Gimnasia Artística Femenil, Gimnasia Artística Varonil, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, Karate Do, Básquetbol, Tae Kwond Do, Voleibol de Playa, Baloncesto, Beisbol, Handball, In Line Hockey, Rugby, Softbol y Voleibol.

Mientras que Querétaro albergará seis disciplinas esperando recibir más de 4 mil competidores en Atletismo, Judo, Luchas Asociadas,

Tenis, Tenis de Mesa y Tiro con Arco. En lo que respecta a Aguascalientes fungirá como sede de ciclismo recibiendo a aproximadamente

900 participantes y en la Ciudad de México se realizarán las competencias de Boliche, Canotaje, Charrería, Frontón, Levantamiento

de Pesas, Pentatlón Moderno, Remo, Squash, Tiro Deportivo, Hockey y sobre Pasto. Finalmente en lo que respecta en Quintana Roo se encuentran las modalidades de Aguas Abiertas, Ajedrez, Clavados, Esgrima, Nado Sincronizado, Natación, Patines sobre ruedas, Triatlón, Vela y Polo Acuático.

A menos de tres meses para que arranque la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, la mayoría de los jóvenes que participan en las diferentes disciplinas se encuentran en la etapa regional y estatal con el principal objetivo de conformar los selectivos representativos de cada estado.

En este sentido, los seleccionados tendrán que concentrarse para unificar equipos y así realizar su debida preparación y así estar listos para la justa nacional.

La Comisión Nacional para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (CONADE) es la encargada de otorgar los recursos a los deportistas del estado y cubrir los gastos generados por la organización de las etapas regionales y final nacional de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, como lo indica en las cláusulas oficiales emitidas por la misma comisión.