Un éxito concierto de jazz en Las Palapas de Cancún

Como parte de las acciones para promover la cultura en el municipio de Benito Juárez y también para reactivar el turismo en la zona centro de Cancún, el Instituto de Cultura ofertó un concierto de Jazz en el parque de Las Palapas.

Dicho concierto quedó a cargo de Romina Quiroga, Gonzalo Grasetti, Julio Baro, T-Love, Paco Balbuena, Gala Stohler y la cancunense Norma Valdés, quienes por lapsos de poco más de media hora se encargaron de amenizar al público presente.

Hugo Arturo Álvarez Ruíz, director del Instituto de Cultura y las Artes de Cancún, agradeció la presencia de los asistentes nacionales y extranjeros, a quienes les agradeció y recalcó la importancia de la cultura para rescatar el tejido social.

"Muchas gracias, de verdad, porque sin ustedes esto no sería posible, podemos hacer un evento muy bonito, pero si la gente no viene pues es como si no lo hiciéramos", manifestó el funcionario.