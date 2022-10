“Un calor intenso que sale del pecho”, una de las primeras señales de la menopausia

Este 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia y el Climaterio, una fecha con la que se busca concientizar a la población mundial, de las necesidades que las mujeres presentan durante esta etapa de su vida y a la vez dar visibilidad a este proceso biológico que ha sido estigmatizado.

De acuerdo a la ginecóloga, Deyanira Pérez Flores, la menopausia no es más que la ausencia de la menstruación, lo cual no representan ningún riesgo o malestar en la vida de la mujer; sin embargo, lo realmente complicado de la menopausia es el proceso de transición que también es conocido como “climaterio”.

“Hoy por hoy, la mayoría de las mujeres, saben perfectamente que están en un estado de menopausia porque ya no reglan durante un año, pero de lo que aún no se ha tomado en cuenta es la transición que hay hacia la menopausia… Estos son los conceptos que nos faltan como mujeres y como población”.

Cómo menciona la especialista, el climaterio es este proceso que funge como un aura, como una serie de señales de advertencia, que le indican a la mujer que por su edad, se encuentra pronto a entrar en un periodo de transición que culminará en la menopausia. De acuerdo a las estadísticas de la OMS, las mujeres comienzan a presentar estos primeros síntomas a partir de los 45 años, aunque hay casos prematuros.

El síntoma por defecto del climaterio son los efectos vasomotores del organismo, que son conocidos como los famosos “bochornos”. Pueden aparecer en cualquier momento del día, aunque predominan en las noches.

“Las señoras cuando vienen a consulta, manifiestan que tienen calores, pero no cualquier calor, sino que refieren como un calor intenso, como si te saliera fuego del pecho y por la espalda”.

Un proceso de acompañamiento

Deyanira Pérez Flores, ginecóloga

Los bochornos también vienen acompañados por otro síntomas fisiológicos como alteraciones en el ciclo menstrual, sudoración nocturna, entre otros; pero las afectaciones psicológicas y emocionales, también se hacen presentes durante el climaterio, por lo que el acompañamiento de la familia y de la pareja, es de mucha importancia.

“Como no es una patología en donde tu vida no está en riesgo de muerte, la familia no apoya a la paciente, cuando el apoyo debe ser el mismo que con las pacientes que tienen un cáncer de mama o cualquier otra patología, a pesar de que la vida de la paciente no está en riesgos, su calidad de vida si”.

Actualmente, las pacientes pueden recibir una asistencia médica basada en terapia, con la que se busca lograr que los síntomas del climaterio sean más llevaderos, aunque por otro lado, el llevar una vida saludable y buenos hábitos alimenticios desde una edad temprana, también serán de gran ayuda.

El ritmo de vida de la mujer moderna es mucho más acelerado, lo cual indica una ventaja en en el periodo del climaterio, ya que los síntomas pueden pasar desapercibidos, siempre y cuando las mujeres tengan una vida proactiva y saludable.

“Es importante aceptarlo, hablarlo, no quedarse callada pero sobre todo quitar ese estigma social sobre la vejez que rodea a este proceso natural y biológico de la mujer… El climaterio no debe de ser un proceso que se tenga que sufrir, pues hoy hay un mejor panorama en cuanto al tratamiento de los primeros síntomas”.

Síntomas del climaterio

-Bochornos

-Cambios emocionales

-Alteraciones en el ciclo menstrual

-Disminución del libido o apetito sexual

-Resequedad vaginal

-Insomnio

-Aumento de peso

-Sensación de sofocación

-Sudoraciones nocturnas

