Un 'alienígena' habita en nuestros mares

Sin duda uno de los animales mas extraños tanto en su comportamiento como en su fisiología es la estrella de mar , y seguramente no lo sabías. Hay poco más de 1900 especies de este animal que se distribuyen alrededor de todo el mundo . Pueden vivir desde la zona intermareal hasta los 6 mil metros de profundidad exclusivamente en aguas marinas. Cada una tiene características totalmente diferentes , es por eso que hoy hablaremos de la más común en Quintana Roo, la estrella cojín (Oreaster reticulatus). Jossy Zamora/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Esta especie mide de 30cm hasta 50cm de punta a punta, Se considera una estrella adulta a partir de los 12 cm de radio máximo y su coloración a esta edad es rojo, rosado o naranja, en cambio las jóvenes tienen colores verdosos y con manchas que les ayuda a camuflarse. La mayoría de las estrellas se conforma de una parte central rodeado de 5 brazos que tienen la facilidad de regenerarse si se lastiman (Propiedad estudiada por científicos para ser aplicada en seres humanos) . Su estructura dura es formada de placas calcáreas, una especie de calcio, la cual tiene orificios por donde salen las ámpulas o branquias, que extraen el oxígeno del agua, permitiendo su respiración. Este tipo de estrellas no pueden respirar fuera del agua, lo cual hace muy doloroso su exposición al mismo, fuera del agua, intoxicándolas, inclusive si es por un tiempo muy corto. Se encuentran principalmente en superficies arenosas, fangosas, en pastizales marinos o cerca de manglares , éste último refugio utilizado comúnmente en las estrellas jóvenes. Su desplazamiento es totalmente fuera de este mundo, ya que dentro de su dura estructura, guarda un sistema vascular que está a presión, tiene cientos de pequeños pies llenos de agua que les permite moverse. En la estrella de cojín, es un movimiento lento y exclusivamente debajo del agua. Su alimentación es Omnívora, es decir que comen invertebrados pequeños, crustáceos, moluscos, carroña e incluso se comen entre ellas. Para lograrlo, sacan su estómago al haberse encimado en su presa, soltando sus jugaos gástricos para poder digerir las partes blandas. Por otro lado, el principal depredador en la edad adulta son las personas y en algunas zonas los caracoles Tritón. En cambio, en la edad joven, tienen muchos mas depredadores como por ejemplo, las gaviotas. Y por último su reproducción también depende totalmente de la especie, hay unas que son hermafroditas, otras que cambian de sexo con la edad y en el caso de la estrella cojín, hay individuos machos e individuos hembras, sin embargo, la Biol. Vanessa Francisco , Oficial de campo del PNUD del Parque Nacional Arrecife de Pto Morelos, nos comenta que es imposible saber su sexo con observarlas, la única manera es presenciando el momento en el que cada uno expulsa los espermatozoide u los óvulos respectivamente. Esta fecundación se da totalmente en el agua, a diferencia de otras especies, liberando, de manera independiente los gametos. Cuando el óvulo es fecundado se forma una larva que tiene movilidad y tiende a fijarse cerca de los adultos de su misma especie, finalmente pasar por un proceso de metamorfosis que la convierta en una estrella de mar. Es importante no compra estrellas de mar secas ni artesanías hechas ellas. Es mejor disfrutarlas en su medio natural.

