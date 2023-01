Un 16% más de cruceros en Cozumel que el año pasado

Hasta la segunda semana del 2023, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) ha registrado la programación 63 cruceros intercontinentales, es decir un 16% más de naves que arribabarán a las costas de la isla de Cozumel, en comparación al 2022.

De acuerdo al registro histórico de la Apiqroo, durante el año pasado únicamente fueron 54 los navíos que desembarcaron entre las tres principales terminales portuarias con las que cuenta la isla.

Cabe mencionar que durante el 2022, la administración portuaria cerró el mes de enero con un total de 112 cruceros programados, de los cuales únicamente arribaron 106 y 5 fueron cancelados, por lo que se espera que este 2023 la cifras superen las de años previos.

Hasta el 5 de enero, estas primeras embarcaciones que arribaron a Cozumel en el 2023, trajeron consigo 78 mil 634 pasajeros a las terminales internacionales Puerta Maya, SSA México y Punta Langosta

Cruceros intercontinentales

El viernes 6 de enero, arribó a las costas de Cozumel el crucero de la línea naviera MSC Seascape, uno de los cruceros más grandes que ha cruzado por las costas del Mar Caribe. Con su llegada a la terminal portuaria Puerta Maya en la isla de Cozumel, trajo consigo a 5 mil 447 pasajeros y 627 tripulantes desde Suiza

M/S Norwegian Prima, MSC Meraviglia, Radiance of the Seas, M/S Disney Fantasy, Carnival Vista, M/S Ruby Princess, M/S Carnival Glory y M/S Adventure of the Seas, son otras de las tantas líneas navieras que han programado su arribo durante estas dos primeras semanas de enero del 2023.

Estas embarcaciones partieron de diversas nacionalidades como Estados Unidos, Francia, Suiza, Bahamas, Alemania y Reino Unido.

