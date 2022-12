Uber sí es legal en 2 municipios, dicen socios de la plataforma

Roberto Borge Angulo, quien hoy se encuentra bajo prisión en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, es el principal autor de perseguir a la plataforma digital Uber, al darle todo “en bandeja de plata” al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, privilegiando principalmente a políticos.

“El ex gobernador Roberto Borge vio venir la entrada de Uber a Quintana Roo cuando su mandato estaba finalizando, y para proteger a los taxistas, le puso candados a la operación de la plataforma, modificando algunos artículos de la Ley de Movilidad del Estado”, dijo Agueda Esperilla Soto, representante de Uber en Cancún.

Destacó que Uber en estos momentos sí es legal, pero solo en dos municipios, Benito Juárez y Puerto Morelos, incluyendo el poblado de Leona Vicario. Esto gracias a una autorización de unos años atrás que les permite prestar servicios en esos destinos hasta que la instancia federal resuelva la situación sobre si Uber se queda o se va.

Señaló que mientras no haya la sesión en el Poder Judicial de la Federación y no haya una resolución, ellos tienen la autorización de operar. Recordemos que el pasado 14 de diciembre se debió de llevar a cabo la sesión y por cuestiones administrativas no hubo. Ahora está en “lista de espera”.

“Las autoridades se lavan las manos diciendo que eso le corresponde al Sindicato de Taxistas, y es ahí donde nosotros preguntamos, ¿Quién le pone orden al Sindicato de Taxistas?”, comentó Agueda.

Cacería de Uber

La representante de Uber señaló directamente a Juan Carlos Conde, Erik Castillo y su hija Erika Castillo, de ser los responsables de ordenar a los operadores y concesionarios a agredir a los socios de esta plataforma, incluso al grado de herir y hasta matar a conductores de esta aplicación.

“Queremos que haya acción de la policía, que haga realmente su trabajo porque hemos sido agredidos, amenazados, perseguidos por los taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, tanto de la Zona Hotelera, así como en el centro de Cancún”, manifestó.

Detalló que las zonas más riesgosas son la avenida Tulum y el mercado 28.

Están tranquilos

Confían que pronto Uber estará en todo Quintana Roo y estarán respaldados por la autoridad federal, “solo es cuestión de tiempo”, aseguran que tarde o temprano se tendrá que dar una resolución, la cual esperan sea favorable en beneficio a los más de 60 socios que existen solo en Cancún.

“Sabemos el sentir del pueblo quintanarroense, que en más de una ocasión han solicitado una nueva alternativa de transporte, ya que no están agusto con el servicio que brindan los taxistas en Quintana Roo”, subrayó.