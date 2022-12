¿Uber seguirá en Quintana Roo?, Esto se sabe

Taxistas de Cancún celebran que magistrados del Poder Judicial de la Federación pospusieron la votación al amparo interpuesto por la plataforma Uber para que se permita su libre tránsito por el estado, por una falla en el sistema de la página oficial de la Federación, ya que se reflejó hasta el lunes 12 de diciembre.

De acuerdo a los magistrados del segundo y tercer colegiado, el motivo por el cual aplazaron la votación al amparo de Uber, se debe a que la propuesta se reflejó dos días antes de la sesión, cuando la ley dice que debería de ser al menos, tres días antes.

¿Uber seguirá en Quintana Roo?, Esto se sabe

Explicaron que hubo una falla en el sistema de la página web, porque la propuesta fue ingresada el día 9 de diciembre, pero no se publicó, por lo que la culpa no fue de ellos, sino un error técnico, por ello, será otro día y otra sesión para que que determinen si Uber puede trabajar, o no, libremente en Quintana Roo.

Líderes sindicales aseguran que eso quiere decir que Uber, mientras no se regularice, seguirá siendo ilegal, seguirá operando de manera clandestina.

Pasadas las 16:00 horas, la manifestación terminó, todos regresaron a sus hogares y unos cuantos volvieron a trabajar. La protesta inició a las 5 de la mañana, a las afueras del Poder Judicial de la Federación, ubicada en la Supermanzaan 50, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, en Cancún.

¿Uber seguirá en Quintana Roo?, Esto se sabe

Llegaron a Cancún los municipios y poblados de Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, Holbox, Chiquila, Puerto Morelos, Nuevo Xcan, Leona Vicario, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. La manifestación también se replicó en los 11 municipios de Quintana Roo.