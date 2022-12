Uber Vs Taxistas: Los taxis son los ilegales

Agueda Esperilla Soto, es la portavoz de Uber en Cancún y también representa a los trabajadores de esta plataforma en la ciudad y señaló que será cuestión de tiempo de que las leyes autoricen la entrada a Uber, además dijo que los realmente ilegales son los taxistas que no pagan impuestos sino cuotas.

“Lo único que puedo comentar sin que se distorsione la información, que es lo que normalmente hace el gobierno con el sindicato, lo único que quieren es aplazar la revisión, quien lo solicitó fue el sindicato como tal, al final de la historia hay que esperar, no se cuanto tiempo les vayan a dar de chance porque el tema legal es cuestión de tiempo y no creo que les den mucho y es un tema que se tiene que resolver”, dijo.

El miércoles se realizaría la revisión para determinar si Uber entraría de forma legal a Quintana Roo, sin embargo esto no sucedió y por el contrario se aplazó hasta ahora sin fecha determinada, pero esto no lo ven como una derrota.

“Siento que hay mucha presión, hay más presión social que la pueden ejercer los sindicatos, yo lo pude ver ayer en redes, la verdad es que es un grito de auxilio la petición de toda la ciudadanía la entrada de Uber al estado, entonces al final de la historia se va a tener que resolver tarde que temprano, ya aguantamos seis años y mil cosas que hemos tenido que pasar para poder estar vigentes y yo espero que se retome la fecha de la revisión y al final de la historia ejecutar lo que tiene que ser ejecutado, qué es la entrada de Uber al estado”, dijo la representante Uber en Cancún.

Competencia sana

Después de los resultados del miércoles, Agueda Esperilla, aclaró varios puntos que habían sido utilizados por los representantes de los taxistas como estandarte contra la aplicación, también señaló que la entrada de Uber sería darle paso al derecho de las personas a elegir cómo moverse.

“Si realmente se va a escuchar a la sociedad, la petición es que se regule Uber, que se pueda trabajar en paz y se respete el derecho al trabajo y que la sociedad pueda elegir la forma de cómo moverse, una competencia sana.

Consecuencia de Borge

Una de las cuestiones que más fuerza tomó en contra de la aplicación es por qué Uber a diferencia de Didi, no quiso regularse bajo las condiciones que se plantearon desde hace unos años.

“El tema es que todo ha estado mal, al final no es un tema de ilegalidad, lo ilegal es la forma en cómo lo quieren manejar, mira, antes que Uber pudiera entrar aquí hace seis años, se modificó la Ley de Transporte del Estado, por esa razón hemos estado metidos en toda este tema porque justo Borge modificó el artículo y puso una cláusula en uno de los artículos de la Ley de Movilidad en la que dice que la única manera de que entre al estado es con concesión de placas, eso es completamente ilegal”, aseguró.

Por esta razón Uber no se sumó a Didi, pues la representante de Uber señaló que es un acto de corrupción y lo tachó de ser anticonstitucional.

“Ilegal es que se ha monopolizado el sistema de taxis, más bien que un sindicato esté controlando por el gobierno, eso es anticonstitucional, entonces si empezamos de allí todo lo que venga de allí está mal. Los únicos beneficiados de que Uber entre al estado con esas placas, son los políticos del estado, no hay más beneficiados que los políticos que son dueños de las concesiones, es un tema de corrupción, no de ilegalidad por eso Uber no aceptó, no es correcto”, señaló.

¿Uber legal y los taxis ilegales?

Otro tema que se aclaró es la supuesta ilegalidad de la aplicación y de que no quieren hacer las cosas correctamente como pagar los impuestos, sin embargo la respuesta de la entrevistada cambió la versión que los taxistas sostuvieron en su protesta frente al Poder Judicial de la Federación.

“Han distorsionado la información a los taxistas, por ejemplo señalan que no pagamos impuestos cuando en realidad los que pagamos impuestos somos nosotros y los que no pagan impuestos son ellos (taxistas), ellos pagan cuotas”, dijo.

Explicó cómo es que Uber funciona y cómo por lo contrario los taxistas en realidad no aportan a la federación debido a las famosas cuotas

“Las cuotas y los impuestos no son lo mismo, las cuotas no las controla ni las regula nadie más que el sindicato y el gobierno del estado, no hay nadie que pueda decir cuánto dinero entra al Sindicato, cuantas cuotas cobran, eso es totalmente ilegal, eso si es ilegal. Nosotros sí tenemos que facturar si nos lo piden, estamos dados de alta en Hacienda, pagamos impuestos al Gobierno Federal, tenemos que pagar al contador, nosotros sí pagamos impuestos, pero han distorsionado la información y los taxistas creen todo lo que les dicen”, afirmó.

Reiteró que los taxistas son peones que desconocen la situación que ocurre realmente y que están engañados.

“Por eso Uber no aceptó la condición del estado porque es algo que está completamente fuera de la ley y es anticonstitucional y la corrupción es delito”.

