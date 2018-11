UQROO rechazó a 3,240 estudiantes; pero no su dinero

La Universidad de Quintana Roo (UQROO), bajo la dirección del rector Ángel Rivera Palomo, está nuevamente en el “ojo del hura­cán” luego de conocerse el mi­llonario ingreso por concepto de derecho de examen de admisión para los alumnos.

Y es que por falta de cupo, 3 mil 240 jó­venes aspirantes a entrar a la Universidad de Quintana Roo (UQROO) fueron rechazados este año, según reporta la institución educa­tiva a través de una solicitud de información vía Transparencia.

Según el oficio UQROO/REC/369/18 en los procesos de selección o admisión de este año, 4 mil 801 un jóvenes buscaron como op­ción a la UQROO, pero sólo 1,561 tuvieron la ‘suerte’ de ingresar a alguna de las carreras que ahí se imparten, el resto no.

Las estadísticas revelan que en Chetumal se da el mayor número de rechazados, dado que de los 3,006 que presentaron examen de admisión sólo 782 -el 26.1%- logró su ingre­so; es decir, 2 mil 224 -el 73.9%- se quedaron sin la oportunidad de continuar estudiando.

En Cancún, municipio de Benito Juárez, 918 jóvenes presentaron examen de ingreso a la institución; sólo 306 entraron y 612 –el 66.6%- fueron rechazados.

En Cozumel, fueron 360 aspirantes los que realizaron todo el proceso de admisión, al final únicamente 190 -52.77%- ingresaron y 17º fueron rechazados.

En el campus de Playa del Carmen, el porcentaje de no ingreso a la UQROO fue del 45.48%, de 519 que intentaron ingresar, solo 283 lo logaron, revela el documento en poder de LA VERDAD.

Hay que mencionar que la Universidad de Quintana Roo es la institución de nivel superior que más presupuesto maneja en todo el estado. Este año, su presupuesto as­ciende a 439 millones 786 mil 640 pesos.

Lucran con la necesidad

En la ficha de pre-registro de la institución se indica que cada uno de los aspirantes de­bió pagar $607 pesos, es decir, para un padre de familia de la zona maya que gana en pro­medio un salario mínimo por día de $88.36 pesos, debió trabajar una semana más un día extra para reunir el pago.

A esta cifra hay que agregarle gastos extra como fotocopias, fotografías o pasa­jes para trasladarse a alguna de las sedes y cumplir con los requisitos para el proceso de selección; situación que desalienta a los jóvenes de menores recursos para continuar con sus estudios universitarios.

Pero la situación no termina ahí para alguno de los tres mil 240 jóvenes que no fueron aceptados, ya que la Universidad de Quintana Roo se quedó con el dinero de aquellos que no ingresaron, es decir $2 mi­llones 914 mil 207 pesos.

Dos veces rechazado

Tras ser rechazado por segunda ocasión para ingresar a la carrera de medicina en el cam­pus Chetumal de la UQROO, José optó por buscar una segunda opción menos saturada para continuar sus estudios.

Fue entonces que ingresó a otra carrera, en la Universidad Tecnológica de Chetumal.

“A los directivos de la UQROO les intere­sa más gastar el presupuesto en otras activi­dades en lugar de mejorar la infraestructura o implementar opciones educativas que per­mitan espacios a los alumnos”, dijo.

Rector bajo la lupa

Previamente se documentó que en tan sólo 26 meses la Universidad de Quintana Roo (UQROO) gastó casi 13 millones 172 mil 195 pesos en viáticos; tan solo el rector Ángel Ezequiel Rivera Palomo gastó en un viaje de tres días a Salamanca, España, la suma de 168 mil 199 pesos entre pasajes y viáticos.

De acuerdo a información de la UQROO, entregada vía Transparencia a un usuario, en mayo pasado el rector asistió al IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, desa­rrollado el 21 y 22 de mayo en la ciudad de Salamanca, España.

El desglose de gastos de Rivera Palomo señala que el boleto de avión viaje redondo CDMX-Madrid y Madrid-CDMX tuvo un cos­to de 112 mil 257 pesos, más 5 mil 200.13 pe­sos del viaje Chetumal-CDMX y CDMX-Che­tumal.

En el país 186 mil jóvenes no ingresan

Luego de realizar examen de ad­misión en diversas universidades públicas en el país, cerca de 186 mil jóvenes fueron rechazados.

De acuerdo a cifras otorgadas por tres casas de estudios se supo del número de estudiantes que en este próximo ciclo escolar no ingresó a la educación superior.

La universidad con mayor número de aspirantes rechazados fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 139 mil, es decir, el 92 por ciento del total de rechazados.

El segundo lugar lo obtuvo la Uni­versidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ubicada en Monterrey, en la que de 35 mil jóvenes que aspira­ban a su ingreso, sólo 15 mil fueron aceptados.

La Universidad de Guadalajara (U de G) tiene el tercer lugar en rechazo de estudiantes, pues de los 24 mil jóvenes que realizaron la prueba de ingreso quedaron sólo 4 mil 500.