Turistas se contagian de Covid 19 en Cancún, Doctor de la familia lo expone

El doctor Trebor, en Twitter, señaló que su familia se contagió en la ciudad de Cancún al irse de vacaciones durante el pico de contagios en México, con pruebas en la mano demostró que tres miembros de su familia que viajaron recientemente al Caribe Mexicano en calidad de turistas son hoy portadores de Covid 19.

Sin echar culpas al hotel, al destino o al estado de Quintana Roo, el famoso doctor e influencer de las redes sociales, el Doctor Trevor expuso su caso en el cual su familia decidió irse de vacaciones a Cancún en medio de la pandemia, retomó el tema que hace varios días había expuesto a través de esta red y hoy con pruebas positivas en la mano dio a conocer que se habían contagiado durante él su viaje.

Pruebas positivas de Covid 19

“Acabo de descubrir que toda mi familia está vacacionando en Cancún. No me dijeron y mucho menos invitaron porque según mi madre: "les iba a hacer un drama". Si como médico al menos no puedo influir en mi propia familia, creo que es tiempo de perder la fe. Si se siente feo”.

Escribió primeramente en su cuenta de Twitter el famoso doctor, las reacciones fueron muchas y a sus comentarios se sumaron más médicos quienes escribieron de la misma forma que se sentían abrumados porque incluso sus propias familias no hacían caso en el cuidado que deberían tener por la pandemia.

Turistas se contagiaron de Covid 19 en Cancún

Tal vez te interese: Proyectan para Gonzalo trayectoria similar a la del huracán Gilberto en 1988

“Me preguntan qué en qué terminó el viaje de mi familia a Cancún en el pico de COVID-19: Regresaron y a los pocos días iniciaron con síntomas leves, les mandé a hacer su prueba y hoy tenemos 3 casos Positivos. No pude prevenir a mi familia, espero sirva de ejemplo y ustedes sí”.

En Twitter se desató la polémica

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Señaló el popular médico y acompañó este tweet con una fotografía en donde comprobaba los tres casos positivos de Covid 19, pues eran pruebas de laboratorio, todo esto hizo recaer la responsabilidad directamente hacia su propia familia por decidir viajar a Cancún durante el pico de contagios.