Turistas en Cancún no utilizan cubrebocas y provocan molestia de habitantes

Las redes sociales sirvieron de nueva cuenta como una herramienta para la denuncia ciudadana, en esta ocasión habitantes de Cancún exhibieron como varios turistas no utilizan cubrebocas en la calles o transporte público, lo cual calificaron como un riesgo latente, principalmente tratándose de visitantes estadounidenses, lugar donde los contagios de Covid-19 se han salido de control.

En los grupos de Facebook los cancunenses indicaron que si bien se está trabajando en reactivar la economía para generar empleos, desde la llegada de los visitantes nacionales y extranjeros al aeropuerto o terminales de autobuses, se les debe solicitar se les debe solicitar cumplir con las medidas sanitarias.

Turistas no usan cubrebocas en Cancún

Por medio de algunas imágenes los inconformes muestran como al caminar por las calles de Cancún, los viajeros muestran una actitud despreocupada, lo cual puede ser un riesgo para ellos mismos al estar en un punto con un alto número de casos de Covid-19, superando actualmente los dos mil.

“Me parece muy bien que estén llegando los turistas de nuevo a Cancún, pero deben acatar las medidas sanitarias para protegerse ya que aquí estamos en lo más peligroso de la pandemia, por eso las autoridades deben orientarlos en todo momento”, refiere un comentario.

De la misma manera, los cibernautas calificaron como preocupante permitir este tipo de acciones no importando de quien se trate, habitante de Cancún o turista, pero en el caso de este último no se sabe cómo están tratando el problema de la pandemia, si existen los cuidados adecuados o si conviven sin ningún tipo de precaución.

“Los turistas también deben utilizar el cubrebocas y mantener la sana distancia porque no se sabe si se cuidan donde viven o no y nos ponen en riesgo a todos los habitantes, las precauciones no sobran durante esta pandemia y aquí ya tenemos muchos contagios”, expresaron en una publicación.

