Turistas buscan más que sol y playa y Quintana Roo tiene mucha oferta

Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, señaló que el nuevo turista comenzó a interesarse por destinos que sean más que sol y playa y es por eso que Quintana Roo fue una gran opción con sus Pueblos Mágicos, cenotes, zonas arqueológicas y parques temáticos.

"Fíjate que en esta temporada nos fue muy bien porque no solamente destinos de sol y playa estuvieron abarrotados, sino que todos aquellos otros destinos como son los Pueblos Mágicos empezaron ya a tener esta afluencia turística que necesitábamos. Esto se inició desde la temporada de pandemia y ahora la tendencia va hacia la consolidación", señaló el líder de los agentes de viaje.

Quintana Roo tiene tres Pueblos Mágicos que han tenido mucha atención está temporada de verano; Isla Mujeres, Tulum y Bacalar tienen la ventaja de estar en un destino bien comunicado.

"La ventaja de Quintana Roo, es la gran conectividad que hay en toda el aérea y eso permite que los pueblos mágicos del Estado sean también de los más visitados en el país", dijo.

Respecto a la respuesta de los turistas este año, señaló que han salido más y que incluso a una semana de terminar la temporada los números de ocupación siguen altos en comparación al año pasado.

"Todavía no terminamos la temporada vacacional, estamos a unos días de terminar el mes y aún seguimos en muchos centros turísticos con ocupaciones arriba del 50 por ciento cuando hace un año no teníamos ni siquiera el 10 por ciento".

Se espera que al finalizar septiembre comience la etapa de reservaciones para las fiestas de fin de año, siendo que poco a poco ha regresado la tendencia de reservar con mucho tiempo de anticipación, esto ya no se hacía durante la pandemia.

"Las reservaciones, yo creo que van a empezar a dar al final del mes de septiembre porque ha cambiado la forma en que los turistas hacen turismo, cambió el tiempo en que ellos hacen reservaciones, ahora ellos investigan muy bien estos centros turísticos. Antes tenías dos años de reservación y esto se movió a seis meses", compartió.

Alertas en el destino

En materia turística México está en saldo blanco.

Respecto a las alertas emitidas en Estados Unidos a sus ciudadanos por secuestro, en específico el Caribe mexicano, señaló que en materia turística México está en saldo blanco.

"Mira Estados Unidos como que es el papá de los warning o de las alertas. Ellos hacen warning de todo el mundo pero no hacen ellos de su propio país, en Estados Unidos han habido matanzas en centros comerciales, de niños en la escuela y es por el uso indiscriminado de esas armas en el país que no está controlado y cualquiera puede tener acceso a ellas y eso hace que sea uno de los países más peligrosos pero en México en materia turística estamos en saldo blanco, los turistas vienen a disfrutar nuestro país. Por eso todos los eventos que están sucediendo desafortunadamente, por cierto no afecta nuestra actividad... todavía" dijo.

