Turistas arriesgan la vida para nadar con peligroso tiburón en Playa del Carmen

Una pareja de turistas se armó de valor y se decidió a vivir el nado con, ¡el tiburón toro! en Playa del Carmen especie que puede alcanzar los 3.5 metros de largo y más de 300 kilos de peso, se alimenta de peces, rayas e incluso de otros tiburones y según los expertos los altos niveles de testosterona en su sangre, lo hace sumamente agresivo y con un temperamento de cuidado, incluso en las hembras se tienen niveles que alcanzan los de un elefante africano en celo.

Y es que en Playa del Carmen una de las actividades más buscadas por los buzos profesionales y amantes de la adrenalina es bucear con el tiburón toro, esto gracias a que la especie prefiere la Riviera Maya junto a destinos como islas Fiji y Florida, pero es en Playa del Carmen, donde es posible practicar buceo en presencia de ocho y hasta 15 ejemplares.

La mejor temporada para realizar el nado con el tiburón toro es desde noviembre hasta marzo, y en ocasiones en abril, que es cuando llegan a dar a luz a sus crías, pero ojo se trata de una inmersión para buzos avanzados que se realiza a 80 pies de profundidad por 25 minutos, y que en Playa del Carmen el lugar se encuentra a tan solo cinco minutos de la costa.

Buzos no son parte de la dieta del tiburón toro

Afortunadamente para estos dos turistas, los buzos no son parte de su dieta y los tiburones no están allí para amenazarlos o devorarlos, por ello, en el tiempo que se ha realizado esa actividad en Playa del Carmen, no se ha registrado ningún accidente de mordida de tiburón, afortunadamente.

Si deseas nadar con el tiburón toro debes saber que al convivir con la especie es posible notar que solo muestran interés por la carnada que se les ofrece, lo que causa seguridad a los buzos, aún y cuando es uno de los tiburones más temidos que existen.

