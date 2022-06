Turista se viraliza al decir que en Cancún no encontró gente pobre

La plataforma de Tik Tok se convirtió en mesa de debate de los internautas, luego de que un usuario compartiera un video donde afirmara que con sus vacaciones en Cancún, se pudo dar cuenta que no hay gente en situación de calle.

El usuario identificado como Enrique de la Riva, compartió una secuencia de videos con tinte de humor, sobre sus vaciones en el paradisiaco destino turístico. A pesar de que lo hizo como algo inofensivo, no muchos internautas lo tomaron de la mejor forma.

“Fui a conocer el país de México y no hay pobres”, escribió al inicio del video que contenia una serie de imagenes que pudo tomar desde el interior del hotel "The Pyramid at Grand Oasis" en donde se hospedó.

Tiktokero niega pobreza en México

El usuario fue atacado a pesar de que lo hizo sin malas intenciones

Utilizando de referencia el jacuzzi de su habitacion, aseguró que todos los mexicanos cuentan con este elemento en sus casas. Indicó que todos los mexicanos viven en pirámides como hacian los mayas, captando la forma parecida.

Asimismo, al interior del resort hay vegetación que interpretó como una señal de conservación maya. Ya en el bar del hotel, explicó que todos los mexicanos aman el tequila y que incluso lo consumen todo el tiempo.

Ante la presencia de una máscara en el área de piscina, argumentó que esto se debe a que en México todo el tiempo se celebra el Día de Muertos.

