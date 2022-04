Turista estuvo a punto de morir ahogado en Playa Gaviota de Cancún

Un sujeto de identidad aún desconocida, pero que sí se supo su nacionalidad, originario de Rusia, fue rescatado por guardavidas en Playa Gaviota Azul, ubicado en el kilómetro 9.5 del bulevar Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, luego de que pidiese ayuda porque se estaba ahogando.

Informes extraoficiales indican que los hechos ocurrieron la mañana de este sábado 30 de abril, cuando el bañista se encontraba divirtiéndose en el mar y de pronto escucharon gritos de auxilio, por lo que activaron los protocolos de seguridad, en minutos lograron sacarlo de las aguas hasta la orilla de la playa.

Se supo que el estado de salud del turista es estable, afortunadamente no fue necesario la intervención de una ambulancia para traslado, pero le dieron los primeros auxilios en la playa, sin embargo, los guardavidas pidieron a las personas tener precaución y si no sabe uno nadar, no ingresar al mar, ya que las olas están bravas, es decir, peligro moderado, incluso tienen puesto bandera amarilla.

El caso más reciente ocurrió el 14 de abril

En este sentido, es importante mencionar que en repetidas ocasiones y aún más cuando las vacaciones inician, se registran diversas muertes por ahogamiento, tan solo en los últimas semanas, en Isla Mujeres y costas de Cancún, han registrado entre tres a cuatro decesos, la gran mayoría por presunto infarto y seguidamente el ahogamiento, mientras realizan tours y practican snorkel.

Recordemos que el caso más reciente es el que ocurrió el pasado 14 de abril en Playa Delfines, donde un turista de Monterrey murió, también por la vía del ahogamiento, cuando estaba con su familia, mismos que también los estaba arrastrando la corriente, lamentablemente uno murió. El cuerpo fue llevado al SEMEFO.

