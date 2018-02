Turismo, rehén de transportistas en Quintana Roo

Se tiene previsto que hoy se presenten transportistas turísticos federales en la zona hotelera, centro neurálgico de Cancún, a una marcha por lo que ellos llaman “abusos y detenciones en operativos para estos prestadores de servicios por parte de SINTRA” (Secretaría de Infraestructura y Transporte).

Esta sería la segunda vez que más de 180 unidades harán caravana en forma de protesta para exigir que estas detenciones se terminen contra transportistas federales. En el año 2012 se realizó la marcha de la zona hotelera a la Secretaría de Gobierno y será hoy cuando se realice de nuevo a partir de las 9:30 de la de las multas mañana, “ya que continúa la cacería contra estos prestadores de servicios”, señaló Rafael Rubio Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas.

“Están deteniéndonos porque según esto no portamos un documento, que no existe en la ley federal que es la orden de servicio, es un documento que no existe en ninguna ley. Nuestra ley y la que nos da nuestras concesiones es la federación y en la misma ley dentro del transporte federal no existe ese documento y al no existir no nos lo pueden exigir”. Enfatizó el líder transportista.

En lo que va de este 2018 han sido detenidas 18 unidades: 3 en Cozumel y 15 en Cancún y las multas hacienden a más de 48 mil pesos. Tales detenciones se han realizado con turistas en las unidades dejándolos en las carreteras sin prestarles transporte y quedando a la deriva, lo que causaría un daño mayor si a estas personas tuvieran un sin medir consecuencias. Tan sólo en Quintana Roo hay un promedio de 2 mil empresas de transporte turístico con un parque vehicular de 9 mil quinientas unidades.

Informó que con estos abusos se están viendo afectados cancelaciones de contratos para los prestadores de servicios con las agencias

de viajes nacionales e internacionales como argentinas, colombianas y brasileñas lo que está afectando la trasportación segura de

turistas a diversos puntos del estado, señaló Roberto Rafael Rubio Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana Transportadoras Turísticas.