Turismo nacional salvará temporada invernal: Pequeños Hoteles.

Para este invierno 2020, el Comité de Pequeños Hoteles, encabezado por Omar Ortiz, expresó su confianza en que será el turismo nacional el que salve la temporada, luego del recrudecimiento de la pandemia en los países europeos y el cierre de fronteras lo que afectará el arribo de pasajeros tradicional de cada año a la Riviera Maya.

“Seguimos teniendo una expectativa optimista a pesar, a pesar de que no hemos logrado alcanzar la ocupación del 60% ni siquiera en las propiedades, creemos que y los números que nos están dando la out the days es que podríamos sí tener ese 60% de ocupación, lamentamos mucho que por el tema Covid muchos países sigan teniendo sus fronteras”, comentó en entrevista para La Verdad Noticias, Omar Ortiz, presidente del Comité de Pequeños Hoteles.

Al respecto indicó que aunque no todos los turistas tienen las condiciones para salir de vacaciones, otros lo hacen en su propia geografía por lo que será el turismo nacional los que nos dan la confianza y que son quienes nos mantendrán en alto en esta temporada, por lo que Playa del Carmen se convierte en el destino ideal para los nacionales. La Verdad Noticias

Respecto a la presencia del coronavirus, para prevenir los contagios de Covid-19, el representante de los pequeños hoteles destacó que se encuentran listos para recibir al turismo por lo que dijo, han sido colocados dispensadores de gel a la entrada de los centros de hospedaje, así como kits sanitizantes dentro de las habitaciones.

“Yo siento que es muy complicado seguir con las indicaciones porque se ha tenido que reducir el número de personal en mucha medida y eso ha complicado que tengamos personal operativo y al mismo tiempo, personal que esté cumpliendo con las medidas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiar, poniendo dispensadores de gel en las entradas y les invitamos a las personas a que cumplan con las medidas”, explicó.

Finalmente destacó que el Comité de Pequeños Hoteles ha tenido movimientos de baja de miembros, pero en contraparte se han sumado seis nuevos hoteles por lo que esta temporada permitirá operar con alrededor de 50 centros de hospedaje.

