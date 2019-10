Turismo Cancún: Tipos y costos de hospedaje

¿Quieres visitar Cancún? Pero no quieres hospedarte con tus familiares o amigos que radique en ese maravilloso lugar del Caribe Mexicano.

Aquí te mencionaremos algunos lugares, tipos y costos donde te puedes quedar a descansar.

La página de Tripadvisor México, indica los hoteles más baratos y más caros de Cancún que van desde los 2 mil pesos hasta los 15 mil pesos por noche.

Unos ejemplos serian:

The Urban Oasis el cual mantiene un precio de 1,157 pesos por noche Emporio Cancún el cual tiene un costo de 2,093 pesos, Fiesta Americana Cancún Villas con un costo de 2,209 pesos por noche The Westin Lagunamar Ocean Resort con un costo de 3,616 por noche Secrets the Vine 10,215 pesos por noche Live Aqua Beach Resort Cancún en 15,215 por noche.

Estos son los precios de algunos hoteles de acuerdo a gustos y comodidades en donde se puede hospedar.

Ahora bien, si buscas rentas por días, en Airbnb podrás encontrar cuartos de acuerdo a tus lujos y necesidades que están desde los 300 pesos hasta los 5 mil pesos todos son precios por noche, algunos ubicados en las zonas del centro del municipios y otros en las regiones.

Cabe recordar que en estos servicios podrás compartir la casa con los dueños del lugar o podrás hacerlo solo.

Pero si lo que buscas es quedarte a vivir en este paradisiaco lugar y buscas un renta de algún inmueble en Vivanuncios existen casas amuebladas y no amuebladas de diversos tamaños de acuerdos a tus posibilidades económicas que van desde los 3 mil hasta los 16 mil pesos eso de acuerdo a las zonas en las que se encuentren las rentas.

Así que la decisión dónde quedarte a dormir está en el tiempo y economía con la que cuentes, aunque nunca esta demás los amigos y familiares.