Turismo Cancún: Festival del Tiburón Ballena en Isla Mujeres

Aunque los tiburones ballena visitan la zona durante todo el verano, hay una temporada especial que no querrás perderte.

Entre los meses de junio y julio se realiza un evento muy especial: el Festival del Tiburón Ballena. En Isla Mujeres se celebra cada año. En él se realizan diversas actividades para locales y visitantes. Estas con el fin de informar sobre temas relacionados con esta sorprendente especie marina y la convivencia responsable con ella.

No existe mejor manera de aprender sobre este enorme pez con emoción y respeto. No te pierdas la asombrosa oportunidad de nadar con el pez más grande del mundo. Sal en un tour desde Isla Mujeres acompañado de guías expertos y da inicio a esta travesía. Asegúrate de planear tu visita durante los meses en donde el tiburón ballena visita el Caribe y nada junto a él. Es una experiencia única en su clase y que seguro no querrás perderte.

Cada verano, las cálidas aguas del Mar Caribe reciben un invitado especial: el tiburón ballena. Estos gigantes marinos llegan a la Península de Yucatán que es rica en nutrientes, encontrando así el lugar ideal para alimentarse. Sin embargo, este fenómeno no ocurre durante todo el año.

Existe una temporada en la que se recibe al tiburón ballena para posteriormente seguir recorriendo la inmensidad del océano.

Las temperaturas veraniegas del agua en el Caribe mexicano atraen al tiburón ballena a diferentes zonas de esta costa. Por ello, se le considera al verano la mejor fecha para nadar con el tiburón ballena en Isla Mujeres.

Más específicamente entre los meses de Mayo y Agosto. Los tours durante estos meses salen prácticamente diario y desde distintos puntos. Isla Mujeres es uno de los destinos que cuenta con una de las mayores ofertas para esta actividad.

Algunos paquetes incluyen alimentos e incluso inmersiones de snorkel en otros de los hermosos arrecifes de la zona. Lo que por regla general todos van a incluir es la visita guiada por expertos para conocer a esta especie.

Te enseñarán los aspectos básicos que debes conocer sobre el tiburón ballena, así como las formas de preservar la especie.