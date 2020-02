Tulum es el municipio con mayor transparencia: AC.

Transparencia por Quintana Roo.

Según la asociación civil “Transparencia por Quintana Roo” en primer lugar en la materia está Tulum seguido de Othon P. Blanco y en tercer sitio Solidaridad mientras que en último lugar se encuentra Lázaro Cárdenas esto como parte del monitoreo que realiza a los portales de cada uno de los once municipios.

“Nosotros nos dedicamos más a hacer las verificaciones en los portales ver que los municipios, los sujetos obligados suban la información correspondiente y hacemos una métrica de los porcentajes trimestrales de cómo van ellos en los pronósticos, transparentando la información”, comentó Herminia Salinas Peña, representante Transparencia por Quintana Roo.

Al respecto la representante de “Transparencia por Quintana Roo” explicó que ocupar los primeros puestos en Transparencioa no quiere decir que tengan una buena administración o servicios públicos, sino si las autoridades respondieron o no a los ciudadanos, pero no si estas respuestas fueron completas.

“El municipio que ha mostrado más Transparencia es Tulum, y el municipio que menos muestra Transparencia, si no me equivoco es Lázaro Cárdenas, cero por ciento, no tiene nada. Solidaridad creo que está en tercer lugar, no va mal en transparentar su información, lo que digo que transparentes la información tampoco quiere decir que tengan una buena administración o servicios públicos”, dijo.

El tema aquí, señaló, es que no se puede dar fe de que los documentos que están arriba son los que hay, porque pueden no subir muchos contratos, o no subir muchas convocatorias de licitación, pero están cumpliendo con algunos otros.

Finalmente reveló que la población de Quintana Roo tiene la característica que está más dedicada a trabajar y los horarios son muy grandes, esto sumado a la población flotante genera un fenómeno de que sean pocos los interesados en pedir la rendición de cuentas, sin embargo lo que más preguntan es sobre obra pública, cuentas, Tesorería y contratos todo lo que tiene que ver con dinero o con recursos.