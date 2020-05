Tulum, coloso del turismo internacional: Víctor Mas Tah.

La pandemia por el Coronavirus afectó al municipio en materia de salud y economía, pero se trabaja fuerte con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno para resurgir como el líder y coloso del turismo mundial, afirmó el presidente municipal, Víctor Mas Tah, al encabezar la Sesión Solemne por la creación del Décimo Segundo Aniversario de Tulum por parte del Congreso del Estado, quien resaltó la fusión del glorioso pasado maya con un promisorio porvenir.

Ante los regidores y funcionarios reunidos en la Sala de Cabildo “29 de Mayo”, resaltó que Tulum no solamente es un centro en donde existe una gran diversidad de ambientes naturales, sino también es hoy el hogar de diversas culturas que están aprendiendo a convivir.

“Somos cuna de una nueva raza, nos ha enseñado que la riqueza natural de Tulum es invaluable, que debemos aprender a vivir en equilibrio con todas las especies”, agregó.

Al referirse a esta celebración, manifestó que como presidente municipal representa un honor y satisfacción celebrar el XII Aniversario de la creación del municipio de Tulum y volver a recordar la historia de un poblado que se fue transformando en ciudad, para que luego con el esfuerzo de todos, convertirse en la comunidad líder del turismo internacional.

“Desde nuestros inicios, estábamos conscientes de nuestro potencial natural y humano, y es por ello que desde el primer día sabíamos de la necesidad de darle rumbo a Tulum. Hace doce años, con el aval del honorable Congreso del Estado, asistimos al nacimiento de este coloso del turismo internacional, que fusiona su glorioso pasado maya, con su promisorio porvenir. Como el primer alcalde de transición que tuvo Tulum, para mí ha sido un honor ser parte de esta historia”, enfatizó.

Precisó que se siente orgulloso de pertenecer a este hermoso lugar y ser heredero de la cultura maya, ya que Tulum no solamente es un centro en donde existe una gran diversidad de ambientes naturales, sino también es hoy el hogar de diversas culturas que están aprendiendo a convivir. Somos cuna de una nueva raza.

Por otra parte, indicó que el municipio vive actualmente en un contexto de pandemia, que puede ser el reto más importante al que se haya enfrentado la humanidad en la era moderna, lo cual ha afectado de gran manera en la salud y economía global, y nuestro municipio no es la excepción, pero también ha dejado lecciones de vida.

Ante los presentes, reconoció que la pandemia dio la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones como sociedad, pero también como individuos. “Nos ha enseñado que debemos dar la mano a quien lo necesita, que no podemos regresar la vida como la conocíamos, que tenemos que aprender de los errores y trabajar nuestras fortalezas, pero también reconocer nuestras debilidades”, añadió.

Mas Tah dijo que el problema de salud ha enseñado que la riqueza natural de Tulum es invaluable, se debe aprender a vivir en equilibrio con todas las especies. Ésta es una oportunidad para ser mejores, para adoptar nuevas prácticas, para dejar atrás lo negativo y centrarnos en nuestro crecimiento como personas y como comunidad. También, nos ha dado la fortaleza para sobrellevar las adversidades y trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno, sin distinción de colores y tratando en todo momento de satisfacer las necesidades básicas de todos los tulumnenses.

Destacó la labor desarrollada por el Gobernador Carlos Joaquín González, quien junto con el Ayuntamiento de Tulum y donaciones personales, puso en marcha el programa de apoyo alimentario y reconoció la labor infatigable que está realizando a favor de los quintanarroenses.

“Mi reconocimiento también a todos los trabajadores y voluntarios que no han bajado los brazos, que no han parado sus actividades desde que la contingencia inició, que no han descansado un solo día sin importar la hora, el clima, si es fin de semana o cualquier otro día”.

“Tenemos la esperanza de que en un corto plazo se puedan retomar de manera gradual las actividades suspendidas y resurgiremos como el gran destino mundial que somos, como un coloso del turismo. Y aunque estamos en una situación en la que la unidad y la solidaridad deben ser nuestro motor para seguir adelante, lamentablemente hay muchas fuerzas que no han entendido que Tulum ya cambió, que hoy en Tulum somos diferentes y que las cosas se hacen bien. Hay que ponerse a trabajar, dejar de denostar y unirnos para construir juntos un mejor municipio”.

Por último, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, señaló que falta mucho por hacer para mejorar en la vida de los tulumnenses, así como la tarea de fincar sólidos cimientos para ordenar nuestro crecimiento con bases que den confianza para que la inversión siga llegando, lo cual sólo se puede lograr si todos avanzan juntos por el mismo camino. Tulum cumple 12 años como municipio, pero alberga una historia milenaria que ha marcado al mundo. Y es importante seguir escribiendo la historia de la humanidad desde este este destino turístico.

