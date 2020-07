¿Tu hijo tiene Only Fans? Cuidado, está haciendo pornografía

Una nueva forma de hacer dinero es a través de una página de Only Fans, una red social diferente a las demás y que hasta el momento muchos desconocen, sin embargo no dudamos que en algún post has leído frases como “ya tengo Only Fans“ o “síganme en mi Only Fans“, esto es un tipo de pornografía y ha llegado a Cancún.

El Only Fans como ya lo hemos mencionado es una red social que puedes instalar por medio de una aplicación en tu celular, el objetivo de esta, es difundir contenido privado a cambio de una mensualidad, es decir que las personas pagan para poder ingresar al perfil del ofertado y poder ver el contenido tan característico.

Only Fans la nueva forma de prostitución

Se trata de pornografía, fotos íntimas y videos sexuales que sube el usuario para venderlo en forma de mensualidades, es decir como si fuera un Netflix únicamente que personalizado y con pornografía en vez de películas de superhéroes, esta forma de hacer dinero se ha popularizado entre los jóvenes de la ciudad de Cancún que han optado por sacarle provecho.

Only Fans la nueva forma de prostitución en Cancún

Incluso varios famosos han emprendido su negocio de venta de pornografía a través de esta plataforma de streaming en donde cuelgan carpetas enteras con su contenido subido de tono para cobrar una jugosa mensualidad a las personas que deseen ver más allá de lo que no se puede ver en otras redes sociales como Facebook o Instagram.

Only Fans la red social para vender videos sexuales

Sin embargo la forma más eficaz para invitar a las personas a ver su contenido, es por medio de estas redes sociales antes mencionadas y también por Twitter en donde generalmente se muestra un adelanto de lo que se puede ver en la página sin censura, ahora ya lo sabes si tu hijo tiene en su celular una aplicación que dice Only Fans, seguro hace pornografía y la vende.