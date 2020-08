Tres playas Blue Flag en Playa del Carmen serán las primeras en abrir.

Las playas de Punta Esmeralda, Playa 88 y Xcalacoco, que cuentan con certificación Blue Flag al cumplir con los estándares internacionales de calidad del agua e higiene, abrirán a partir del 20 de agosto en el horario de 9:00 a 16:00 horas en Playa del Carmen.

La decisión fue dada a conocer como parte de las medidas de reactivación económica y el disfrute de las bellezas naturales en beneficio de los habitantes de Playa del Carmen y turistas que nos visitan, gracias a la presión de las distintas cámaras empresariales, así como el apoyo de las dependencias encargadas de vigilar la aplicación de protocolos de seguridad e higiene, así como sana distancia, para prevenir contagios por Covid-19.

Confirman playas que reabrirán el 20 de agosto

Entre las medidas que se ha dispuesto están: acudir individualmente o en grupos no mayores a cuatro personas y mantener la sana distancia de hasta cinco metros entre sí; evitar deportes o actividades de contacto o conjunto, no introducir alimentos y hieleras con bebidas alcohólicas, practicar distanciamiento social de al menos dos metros de separación en duchas y baños; en las sombrillas se permitirán no más de cuatro personas y se tomará la temperatura en el filtro sanitario.

Tres playas Blue Flag en Playa del Carmen serán las primeras en abrir.

El programa prevé abrir las playas del 20 al 30 de agosto, periodo que podría extenderse o acortarse en dependencia de que los ciudadanos actúen con responsabilidad acatando las disposiciones oficiales para frenar al virus durante su estancia en estos espacios de recreación. De ahí que se estará monitoreando todos los días.

Cabe mencionar que con el distintivo Blue Flag, son seis los balnearios en Playa del Carmen que cuenta con esta distinción: Punta Esmeralda, Playa 88 y Xcalacoco, así como los hoteles Iberostar Quetzal, Tucán y Gran Palladium.

Seguro te interesa: Lanzan petición en Change.org para que Laura Beristain renuncie

Finalmente se dio a conocer que los empresarios le apuestan a la reactivación económica y el disfrute de las bellezas naturales de Solidaridad, en el marco de la Nueva Normalidad, acorde a los objetivos que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, priorizando ante todo la salud y el bienestar de la población.

Lee más de Quintana Roo