Tres empleadas fueron despedidas por el Registro Civil de Playa del Carmen.

Desoyendo el llamado del Presidente de la Repúbliva, Andrés Manuel López Obrador de no despedir empleados y en plena contingencia, Egdwin Alberto Ávalos de los Santos, director del Registro Civil de Playa del Carmen ordenó despedir a tres empleadas hasta con 15 años de servicio ininterrumpido.

“El licenciado Egdwin Alberto Ávalos de los Santos para entregarme un oficio donde solicita mi baja, cuando no se me notifica y quieren que firme mi renuncia. Las razones me pone que por código de ética y por pérdida de confianza es lo que me notifican en el oficio”, comentó una de las afectadas de quien se omiten sus datos por su seguridad.

Y es que en medio de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19 en Playa del Carmen, la segunda de las jóvenes indicó que quedarse sin trabajo en esta contingencia es una de las peores cosas que pueden ocurrirle a un playense; en este segundo caso comentó que el día 16 le informaron mediante oficio que estaba dada de baja por lo que tiene que presentarse en Recursos Humanos para que le notifiquen.

"Voy, me presento y les pregunto por qué y no hay ningún argumento, me dicen que fue una petición del licenciado Egdwin Alberto Ávalos de los Santos y pues ya nos empiezan a presionar a que ya no debemos presentarnos en la oficina porque ellos dan como un hecho que les van a dar luz verde para darnos de baja”, señaló la agraviada.

Despide quien está señalado de acoso laboral y sexual

La noticia cayó como bomba para las trabajadoras del Registro Civil de Playa del Carmen al presentarse a su trabajo debido a que argumentan siempre hubo disponibilidad para efectuar las órdenes e incluso cumplir con las guardias que les eran encomendadas.

“Un viernes me notifican que voy a estar trabajando en el Registro Civil de Playa del Carmen porque mi oficialía está en otro lugar, pero me notifican porque hay varias oficialías que estaban por la contingencia de incapacidad, para mi estaba súper bien (…) y el licenciado Egdwin Alberto Ávalos de los Santos me notifica que a partir del 15 de junio me presente a trabajar”, comento la tercera empleada municipal despedida y con 15 años de servicio.

“Pero como estamos respetando las guardias y cuando le notifico que ya estoy dispuesta para empezar a trabajar resulta que ese mismo día me dan lo que viene siendo una baja, pero es la que él está solicitando él al Oficial Mayor”, comentó visiblemente afectada.

Cabe mencionar que los documentos emitidos por Egdwin Alberto Ávalos de los Santos aún están en proceso, por lo que una de las trabajadoras se mostró dispuesta a reintegrarse a su puesto de trabajo, debido a la falta de sustento de los documentos, mientras que en en los otros dos casos manifestaron que si sigue el director, quieren ser reubicadas.

Finalmente se sabe que Edwin Alberto Ávalos de los Santos, director y oficial 02 del Registro Civil así como su entonces asesor Armin Ricardo Sosa Sandoval fueron documentados en Diario La Verdad señalados por actos de corrupción y acoso laboral y sexual al interior del Registro Civil de Playa del Carmen según audios y videos presentados por el rotativo.

