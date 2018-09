Tren maya beneficiaría al sur de Quintana Roo

El Tren Maya ayudará que lleguen visitantes en Cari­llo Puerto, se queden y usen a Maya Ka´an como un destino; unas 110 mil personas llegan al año a visitar la zona, por lo cual se daría un crecimiento econó­mico y a los destinos turísticos, señaló Gonzalo Me­rediz Alonso, director ejecutivo de amigos de Sian Ka´an AC.

“Lo interesante es que Maya Ka´an es un destino que ya nació con criterios de sustentabilidad, sí ha­bría que tener candados para que un proyecto como el tren no tenga desbordamientos del crecimiento sino que sea una oportunidad de un desarrollo cui­dado y que beneficie a las comunidades locales”, dijo.

En entrevista, Merediz Alonso explicó que al año llegan alrededor de 110 mil personas que en su mayoría visitan Sian Ka ´an, pero unas 7 mil perso­nas visitan otras comunidades en Maya Ka´an lo cual es una oportunidad para detonar el desarrollo del sur de Quintana Roo.

Destacó que es más fácil hacer un tren elevado en las zonas de selva que no interrumpa el flujo de fauna que una carretera; una carretera es más com­plicado hacerla elevada, dijo.

“Yo pienso que no debe de hablarse de un pro­yecto de un tren sin un plan maestro de largo pla­zo de desarrollo ferroviario en la región, para que no sea nada más un tren turístico sino que sea un proyecto turístico que a la larga beneficie a las zonas que no son turísticas en la península”, indicó.