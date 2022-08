Tren Maya ayudaría a reducir la inflación

Tren Maya reduciría la inflación en Cancún y Quintana Roo por reducción de costos de traslado

El Tren Maya no sólo será turístico, sino también de carga, lo que facilitará el traslado de mercancías en Quintana Roo y bajará a la mitad el costo por contenedor, dijo Sergio León Cervantes, CEO de Impoexporta.

Una vez que comience a operar, esta magna obra de infraestructura ferroviaria hará que el precio de los contenedores baje de 160 mil a 80 mil, lo que provocará a su vez una reducción en los precios finales al consumidor y, por tanto, en la inflación.

“La parte de la carga del Tren Maya es la que nos va a beneficiar muchísimo. Hoy día mover un contenedor de Manzanillo para Cancún cuesta alrededor de unos ocho mil dólares (160 mil pesos), con el tren podríamos moverlo entre cuatro y cinco mil dólares (entre 80 mil y 100 mil pesos) y estos beneficios se trasladarían en el costo del consumo diario y a los precios del consumo para la parte hotelera”, dijo el exportador.

Debido a que Quintana Roo es un estado turístico que recibe millones de turistas al año, genera miles de millones de pesos en la compra de insumos por lo que reducir costos de traslados sería de amplio beneficio.

“Nosotros tenemos 35 mil millones de dólares de compra al año en Quintana Roo entre alimentos, bebidas, materiales de construcción, textil, calzado, etcétera. Si nosotros tenemos ese tren en la parte de carga, va a beneficiar mucho”, consideró.

Según el empresario, un país desarrollado debe contar con un sistema ferroviario que sirva para trasladar mercancía, como el Tren Maya que busca impulsar a la península de Yucatán.

“En lo personal, no sólo como presidente de Empresarios por Quintana Roo, sino como empresario, la parte del tren de carga me llama la atención. Todos los países desarrollados tienen tren, no es una casualidad que China y Rusia estén trabajando en un tren que va a unir Europa con Asia, no lo hacen porque quieran gastar dinero nada más porque sí, es porque realmente genera economía en todos los pueblos involucrados”.

Frenaría los embates

La inflación en el país ha alcanzado niveles de 8.2 por ciento en lo que va del 2022.

“Hoy traer un contenedor de 40 pies, que tiene 68 metros cúbicos de mercancía o 22 toneladas, desde manzanillo hasta Cancún, cuesta ocho mil dólares, con el Tren Maya nos podría costar la mitad, eso significa que en un efecto inflacionario como el que tenemos hoy y en un efecto de recesión económica mundial nos podría ayudar a que no sufriéramos esos embates”.

Sergio León dijo que el Tren Maya abrirá la oferta de mercancía que habitualmente no llega al estado, por lo tanto habría más oferta de productos a precios accesibles.

“También nos permitiría tener otro tipo de mercancía a mejores precios y hablo de alimentación, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de vestido, calzado, artículos de construcción. Somos un estado que de los 35 mil millones de dólares que compramos al año, solamente producimos el .5 por ciento”, expuso.

