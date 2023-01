Tren Maya estará listo en diciembre de 2023: AMLO

El mandatario del país, llegó Chetumal como había ofrecido para corroborar avances en el Tren Maya entre los municipios Felipe Carrillo Puerto y Tulum; así como el avance en los trabajos de la puesta en marcha de la rese4rva arqueológica de Ichkabal entre otros más que se realizan en Quintana Roo.

De hecho, expuso que lo mejor aquí es, “que no haya confrontaciones, que haya diálogo, que no haya violencia”, apuntó López Obrador; el tiempo de mencionar que no tiene en su poder mucha información respecto al tema pero consideró que el estado es quien debe buscar los mecanismos de solución con dialogo y sin que se generen confrontaciones, apuntó.