Trasciende otra “muerte sospechosa” en Clínica del ISSSTE de Chetumal

Ha trascendido un nuevo caso de negligencia médica o actuación criminal en la Clínica del ISSSTE de Chetumal, envuelta en una serie de escándalos en los últimos días por la muerte de pacientes de COVID-19.

Un audio difundido por la esposa de una supuesta víctima de COVID-19, evidenciaría otro caso de presunta negligencia médica en la clínica del ISSSTE de Chetumal, donde actualmente se investigan dos casos de presunta actuación criminal de un doctor.

En un relato vivencial Laura “N”, quien dijo ser trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró que, por la mañana, su esposo se comunicó para informar que estaba "evolucionando bien" y que pronto saldría de la clínica.

Sin embargo, un par de horas después recibió una llamada sospechosa por parte del personal del ISSSTE y decidió acudir al nosocomio, para enterarse que su esposo había muerto.

Muere de forma sospechosa

“Me llamaron a las 10 para pedirme una mascarilla, pero a los cinco minutos me dijeron que ya no lo necesitaban. Posteriormente, a las tres de la tarde me citaron para entregarme las pertenencias de mi esposo, aunque, incluso en ese momento, yo no sabía nada”.

La mujer dijo que fue atendida de forma grosera por el personal y que una paciente le dijo que aparentemente había “desconectado” a los enfermos graves de COVID-19.

“Fue cuando me informaron que mi esposo había muerto y me estaban tratando de obligar a firmarles algo, me retuvieron contra mi voluntad por varias horas y querían que la Dirección de Peritos se hiciera cargo de mi esposo”, dijo.

Lo que jamás imaginaron los trabajadores del ISSSTE, es que la mujer trabaja en la FGE y que conociera los protocolos a seguir en caso de una situación como esta.

Destacó que compañeros de trabajo lograron recuperar el cuerpo de su esposo para realizar la debida autopsia y que, dependiendo os resultados, podría presentar una denuncia por negligencia médica.

